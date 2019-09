A IFA 2019 l’ecosistema dei pc portatili che ha come riferimento Intel

A Berlino Intel sta mettendo in mostra i progressi del mobile computing che guidano la prossima evoluzione dei portatili

Fino al prossimo 11 settembre, in occasione dell’IFA di Berlino, Intel svelerà una serie di dettagli sui nuovi notebook verificati attraverso il proprio programma di innovazione, nome in codice “Project Athena”, e aggiornamenti relativi agli Open Labs: iniziative che supportano l’ottimizzazione delle prestazioni e dei consumi dei componenti per notebook dei vari fornitori.

Durante la settimana della fiera, Acer, Asus, Lenovo, MSI e Razer stanno annunciando nuovi notebook basati sui nuovi processori Intel Core di decima generazione. La famiglia di quest’ultimi include una gamma di processori per pc portatili che ridefiniscono ciò che è possibile fare con notebook sottili e leggeri e 2 in 1, grazie a grafica di nuova generazione e nuove funzionalità di intelligenza artificiale in grado di offrire l’aumento delle prestazioni necessario per gestire gli impegnativi carichi di lavoro in multithread.

Nuovi notebook verificati in base a Project Athena

I produttori di pc partner di Intel stanno annunciando, inoltre, nuove configurazioni di notebook verificate in base alla specifica target e ai key experience indicator del programma di innovazione Project Athena, che si aggiungeranno ai già annunciati Dell Inspiron 14 5000, Dell Latitude 7400 2-in-1, Dell XPS 13 2-in-1, HP EliteBook x360 1040, HP EliteBook x360 1030 G4, HP EliteBook x360 830 e Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Come annunciato ad agosto, i notebook verificati in base a Project Athena saranno contrassegnati dall’identificativo “Engineered for Mobile Performance” (Progettato per prestazioni in mobilità) nella cartellonistica e nelle attività di marketing dei prodotti, sia di Intel che dei suoi partner.

Inoltre, annunciati quest’anno a Taipei, Shanghai e Folsom (California), gli Open Labs di Intel supportano l’ottimizzazione delle prestazioni e dei consumi dei componenti per i notebook prodotti dai fornitori solidalmente a Project Athena. Dall’avvio del programma a giugno, oltre 20 componenti per notebook sono stati verificati per il consumo energetico ridotto, e Intel continua a lavorare con le aziende del settore per ampliare la valutazione e la validazione dei componenti.

Tra i componenti verificati vi sono unità a stato solido, controller touch, controller embedded e schermi, che spesso possono avere un grande impatto sulle prestazioni e sui consumi dei dispositivi. Offrendo ai fornitori la valutazione, l’ottimizzazione e la conformità dei componenti presso gli Open Labs, sarà possibile ottenere maggiore omogeneità per realizzare la visione che Intel porta avanti con Project Athena. Per gli OEM sarà disponibile un elenco di componenti ottimizzati verificati da prendere in considerazione durante i prossimi cicli di sviluppo dei prodotti.