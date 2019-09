Canon è Digital Imaging Partner del Milano Green Forum

Il cuore green di Canon batte per la prima edizione di Milano Green Forum

Canon ha annunciato la sua partecipazione attiva a Milano Green Forum, evento alla sua prima edizione, che si svolgerà il 12,13,14 settembre 2019 presso MiCo Milano Congressi, Ingresso Via Gattamelata 5, a Milano.

Nello specifico, Milano Green Forum si presenta come laboratorio permanente per riflettere sul tema della sostenibilità ambientale, sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblica Amministrazione, imprese, terzo settore e cittadini.

L’appuntamento si declinerà in 16 aree tematiche e alternerà momenti di confronto, esposizione fieristica, workshop e attività artistico-ricreative volte a stimolare una riflessione su ambiente, sviluppo sostenibile e contesto urbano a più livelli. Il Forum ospita dibattiti sulle principali tendenze, le innovazioni, oltre a mostre fotografiche e un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano: aria, acqua, suolo e biodiversità. È la prima edizione di un progetto culturale che aspira a informare e formare la società civile su un cambiamento ambientale in atto. Consapevolezza è oggi più che mai la parola chiave.

Molti i temi che saranno affrontati tra cui l’housing sociale, le smart cities e l’economia circolare. Proprio su quest’ultimo è previsto l’intervento di Stuart Poore, European Environment & Product Safety Operations Director di Canon Europe, che parteciperà alla sessione plenaria di giovedì 12 settembre, un salotto di confronto che rappresenta il fulcro contenutistico del Milano Green Forum.

Nel corso dei tre giorni di manifestazione, Canon metterà in scena la mostra fotografica di Franco Banfi – Canon Explorer e premiato fotografo naturalista – dedicata alla fotografia in ambienti acquatici. Le foto rappresentano la biodiversità marina ed evidenziano gli effetti dei cambiamenti climatici sulla natura.

Infine, la partecipazione di Canon arricchisce ulteriormente il palinsesto di appuntamenti del Milano Green Forum con il workshop “La sostenibilità di uno scatto”, tenuto da Alessandro Tiraboschi, docente della Canon Academy, previsto per venerdì 13 settembre alle ore 14.30. Una bella fotografia non è solo la cronaca di un istante e l’emozione che trasmette, ma è anche un luogo, con la sua natura e il suo ambiente. Il workshop con Tiraboschi sarà quindi un’esperienza fotografica che ha come approccio l’apprezzamento e la ricerca della location per la realizzazione dello scatto fotografico nel rispetto della natura e dell’ambiente. I partecipanti riceveranno suggerimenti sugli strumenti e le tecniche per fotografare con un approccio riflessivo e qualitativo, indicando la tecnologia davvero indispensabile e quella superflua. Fornirà infine utili indicazioni per imparare a concentrarsi sulla qualità dello scatto piuttosto che sulla quantità e suggerimenti su come migliorare le fotografie in pochi passi.

Come riferito in una nota ufficiale da Daniela Valterio, Enviroment, Quality & Product Safety Manager di Canon Italia: «Siamo fieri di sostenere l’ambizioso progetto del Milano Green Forum, un’iniziativa alla sua prima edizione che incarna pienamente i nostri valori e mette al centro la cultura della sostenibilità. È un piacere che questa iniziativa rivolga particolare attenzione alle generazioni più giovani che rappresentano il futuro e il primo motore di consapevolezza e cambiamento. In Canon crediamo fortemente che l’adozione di misure e soluzioni ecosostenibili costituisca una lezione di responsabilità sociale e al tempo stesso un fattore chiave per uno sviluppo sostenibile delle aziende presenti e future. Creare una società che promuova stili di vita migliori e rispetti l’ambiente grazie alle innovazioni tecnologiche e a una maggiore efficienza gestionale è obiettivo primario per noi».