Progettazione priva di filtro per i proiettori NEC

Presentato al mercato NEC PA703UL, l’ultimo proiettore laser LCD “install and forget”

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il lancio del suo ultimo proiettore laser LCD NEC PA703UL che prevede un gruppo ottico sigillato assicurando 20.000 ore di operatività senza alcun cambio di lampada e ridotti costi di gestione.

Il nuovo proiettore laser NEC PA703UL è stato progettato per le organizzazioni che necessitano di una proiezione affidabile e caratterizzata da elevate performance, in particolare in quei luoghi difficilmente accessibili, come soffitti di aule universitarie, sale conferenze aziendali, installazioni museali, parchi divertimenti e applicazioni di digital signage.

I proiettori tradizionali richiedono solitamente la pulizia del filtro ogni 4-6 mesi per mantenere alti i livelli di performance. Per gli operatori con molti proiettori installati questo può avere un impatto significativo sui costi di manutenzione: per esempio un ateneo universitario con un parco macchine installato pari a 350 unità può arrivare a spendere 500 ore/lavoro all’anno per il cambio dei filtri e delle lampade. Questo rappresenta una notevole voce di costo su budget IT sempre più risicati: non solo i filtri costituiscono una spesa significativa, ma a ciò bisogna aggiungere il costo legato allo spegnimento dell’apparecchio ed al noleggio del trabattello per raggiungere i proiettori installati ad altezze difficili da raggiungere.

Con un gruppo ottico completamente sigillato e un’operatività priva di filtro, il proiettore PA703UL non richiede la sostituzione della lampada e richiede una pulizia molto meno frequente. La progettazione assicura anche una qualità stabile dell’immagine con una riproduzione del colore e una luminosità non alterate dalla polvere in entrata.

Come tutti i proiettori NEC, il PA703UL fornisce colori estremamente brillanti e grande contrasto, grazie a una luminosità pari a 7.000 ANSI lumen per una perfetta visibilità delle presentazioni su grande schermo e con condizioni di luminosità ambientale elevata. Inoltre, l’apparecchio consente una regolazione da remoto semplice grazie a un’ampia gamma di lenti inter cambiali, lens shift motorizzato, focus e zoom per un set-up semplice e veloce senza il bisogno di intervenire fisicamente sull’apparecchio.