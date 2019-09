RITTAL & EPLAN DAY: dal prodotto alle soluzioni per il business

Appuntamento con l’edizione 2019 del Rittal & Eplan Day il prossimo 24 settembre a partire dalle ore 16:30 presso il Centro Congressi Fico Eataly World di Bologna (per maggiori informazioni clicca qui). Dopo un momento di plenaria introduttiva, alle ore 18:00 prenderanno il via diversi workshop tematici, della durata di 20 minuti ciascuno e ripetuti […]

Appuntamento con l’edizione 2019 del Rittal & Eplan Day il prossimo 24 settembre a partire dalle ore 16:30 presso il Centro Congressi Fico Eataly World di Bologna (per maggiori informazioni clicca qui).

Dopo un momento di plenaria introduttiva, alle ore 18:00 prenderanno il via diversi workshop tematici, della durata di 20 minuti ciascuno e ripetuti per tre volte (i partecipanti potranno scegliere fino a 3 workshop di interesse), durante i quali gli esperti del 4.0 guideranno gli ospiti in un ricco calendario di approfondimenti.

I workshop

In particolare, in un primo workshop verrà analizzato il tema dell’Edge Computing e il ruolo sempre più strategico del data center in uno scenario in cui le nuove tecnologie emergenti, specialmente nel mondo del manufacturing, richiedono tempi di latenza e di risposta ridotti e determinano la necessità di un calcolo distribuito anziché concentrato sul cloud.

Ai partecipanti del secondo workshop, invece, verranno illustrati i vantaggi della Progettazione Elettrica con Eplan, l’integrazione con i principali sistemi ERP e PLM e sarà fatta un’analisi di come automatizzare i processi ingegneristici e il ritorno dell’investimento (ROI).

Nel terzo workshop saranno mostrati i Tool di Progettazione e Configurazione, i nuovi strumenti digitali Rittal ed Eplan per le soluzioni di automazione industriale, dalla scelta dei prodotti all’esportazione automatica dei dati.

Il Rittal & Eplan Day darà anche la possibilità (quarto workshop) di sperimentare l’evoluzione tecnologica degli Armadi e dei Contenitori di comando “X Generation”: dalle nuove cassette AX e KX ai nuovi armadi di grandi dimensioni VX25, che danno a costruttori di quadri e apparecchiature elettriche un significativo valore aggiunto grazie a caratteristiche quali alta efficienza, facilità di montaggio ed elevati livelli di sicurezza.

Nel quinto workshop verranno affrontati i temi del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente (e non solo), parte del DNA dei nuovi Sistemi di Climatizzazione Chiller e Condizionatori Blue e+, per processi sempre più 4.0 grazie al controllo da remoto per la manutenzione predittiva attraverso l’interfaccia IIoT.

Nel sesto workshop si parlerà di Rittal Automation Systems e di come automatizzare i processi per produrre i quadri elettrici significhi elevare gli standard di qualità dei prodotti realizzati, ridurre i tempi di lavorazione e diminuire la percentuale di errore.

Infine il settimo workshop guiderà i partecipanti alla scoperta del Sales Operations and Processes, ovvero la gestione degli ordini automatizzata: dalla configurazione del progetto alla consegna attraverso i sistemi EDI per la digitalizzazione dei processi interni, l’importazione automatica degli ordini e l’interfaccia con SAP.

Al termine gli ospiti verranno guidati dagli Ambasciatori della Biodiversità in un tour del Parco per scoprire le bellezze dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, mercato e botteghe. Una cena concluderà l’evento.

