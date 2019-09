Cresce la gamma di videoproiettori laser DuraCore

Da Optoma una nuova coppia di proiettori compatti e dalle prestazioni superlative

Cresce la gamma di proiettori ProScene laser DuraCore di Optoma, che ha annunciato il rilascio di ZH506e e ZU506Te, coppia di proiettori compatti contraddistinti da un eccezionale rapporto prezzo / prestazioni.

Questi due nuovi videoproiettori si presentano ricchi di funzionalità, vantano una luminosità di 5.500 lumen e offrono opzioni di installazione flessibili che includono vertical lens shift, regolazione sui quattro angoli e modalità portrait (verticale).

La gamma di laser Optoma DuraCore utilizza una fonte di luce laser che costituisce uno standard e un riferimento per tutto il settore insieme a caratterizza tutti i prodotti con una certificazione di protezione dalle polveri IP indipendente. ZU506Te dispone inoltre di un ingresso HDBaseT e, al pari di ZH506e, garantisce 30.000 ore di funzionamento in modalità di massima luminosità. Inoltre, la certificazione IP5X assicura a entrambi i videoproiettori un’affidabilità totale per la massima tranquillità anche negli ambienti più esigenti.

Progettati per i grandi spazi ma ideali anche per istallazioni in scuole, musei, luoghi di culto e sale riunioni, i nuovi proiettori sono dotati di vertical lens shift e zoom 1,6x per un’installazione rapida e accurata. La regolazione geometrica a quattro angoli risulta ideale per quei contesti in cui si deve operare su pareti irregolari o in cui la collocazione di un proiettore risulta particolarmente difficile e comporta un posizionamento ad angolo.

Una volta installati, ZH506e e ZU506Te possono essere gestiti e monitorati facilmente su una rete tramite RJ45. Il software compatibile Crestron RoomView può essere utilizzato per accendere / spegnere, monitorare, gestire e controllare fino a 250 proiettori in contemporanea operando da qualsiasi computer.

Come riferito in una nota ufficiale da Fabio Avara, responsabile italiano dei prodotti professionali di Optoma: «La continua evoluzione della serie 506 rende disponibile una soluzione laser economica ideale per tutti i clienti che altrimenti si orienterebbero verso proiettori a lampada ad alta luminosità. Attraverso l’utilizzo delle collaudate tecnologie dalla nostra gamma Pro AV, la serie 506 integra un sistema laser DuraCore praticamente esente da manutenzione. Oltre all’installazione semplificata, le caratteristiche di questi proiettori includono risoluzione WUXGA e Full HD 1080p, 5500 lumen di luminosità e funzionamento continuo 24 ore su 24».