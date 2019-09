Socomec ospita il corso Data Center Design Awareness

La sede italiana a Isola Vicentina (VI) ospiterà la due giorni del corso organizzato da DC Professional

DC Professional (DCPRO), divisione training di Data Center Dynamics, uno degli enti più prestigiosi e autorevoli a livello mondiale nel campo dei Data Center, ha organizzato una due giorni di corso per Data Center Design Awareness.

A ospitare quest’ultimo presso la sua sede di Isola Vicentina (VI) sarà Socomec che, dal 24 al 26 settembre, farà gli onori di casa in occasione della prima tappa italiana del corso.

Nello specifico, DCPRO è stata costituita nel 2011 per soddisfare le esigenze di sviluppo professionale del settore delle infrastrutture IT mission critical, un ambito in rapida evoluzione. Dalla sua costituzione, la società ha tenuto corsi di formazione in classe a oltre 12.000 studenti in tutto il mondo attraverso una rete di istruttori esperti, e ha erogato oltre 15.000 moduli di formazione online.

I plus del corso

Il corso, in inglese, avrà una durata di 21 ore articolate su 3 giornate e tratterà tutti i principi di base della progettazione del data center, con un excursus storico dai primi giorni del mainframe al moderno data center aziendale nelle sue molteplici forme, fino a una overview sugli sviluppi attesi per il futuro.

Attraverso i diversi moduli del corso, gli studenti impareranno a progettare tutti i principali sottosistemi di una struttura mission-critical, tenendo in considerazione le loro interdipendenze ed applicando le best practice più aggiornate.

Alla fine del corso è previsto un esame con rilascio dell’attestato di partecipazione.