OVHcloud Partner Program allarga i confini d’azione

Il programma di canale di OVH è ora disponibile a livello internazionale

Si rafforza e si espande a livello internazionale l’OVHcloud Partner Program messo a punto da OVH per supportare al meglio la trasformazione digitale delle organizzazioni, facilitandone la formazione, il supporto commerciale e tecnico sulle soluzioni OVH.

Il programma è rivolto alle organizzazioni che supportano i loro clienti finali nella migrazione verso le soluzioni OVH, sia come rivenditori sia come fornitori di servizi in settori quali system integration, facility management e consulenza. Queste organizzazioni garantiscono valore aggiunto alle soluzioni per infrastrutture cloud e web progettate e proposte sul mercato da OVH.

Attualmente OVH offre due livelli di partnership, con obiettivi diversi di collaborazione, per permettere ai clienti di sfruttare al meglio le soluzioni.

Le organizzazioni partner che desiderano vendere o consigliare soluzioni OVH ai propri clienti sono dotate di diversi strumenti per sviluppare il proprio livello di servizio basato sull’infrastruttura OVH, tra cui:

Un accordo di partnership non esclusivo

Un programma di Onboarding dedicato alla formazione sulle soluzioni OVH

Visibilità nella Partner Directory di OVH, che consente ai clienti finali di cercare partner OVH per area geografica e area di competenza (disponibile a breve).

La Newsletter OVH Partners che offre informazioni esclusive sulle novità aziendali e sui benefici per i partner

Corsi di formazione video con i webinar OVH

Accesso a tutta la documentazione commerciale e tecnica per le soluzioni OVH

Le organizzazioni Advanced Partner che desiderano rafforzare la loro collaborazione con OVH beneficiano di un ulteriore supporto tecnico e commerciale:

Un programma di formazione periodico OVHcloud Partner Academy sulla vendita, l’amministrazione, la conoscenza tecnologica e il supporto delle soluzioni OVH

Accesso a un supporto dedicato e personalizzato per i partner Advanced, compreso il monitoraggio e la revisione dei singoli obiettivi annuali e delle performance

Un Account manager dedicato

Maggiore visibilità nella Partner Directory di OVH (disponibile a breve)

Partecipazione a tavole rotonde dei partner per condividere roadmap e feedback.

Maggiore vicinanza e supporto per tutti i partner interessati

Le domande di partecipazione all’OVHcloud Partner Program sono ora disponibili QUI.

Ogni organizzazione partner sarà registrata nella Partner Directory di OVH, disponibile entro la fine del 2019. La Partner Directory aiuterà le organizzazioni e gli utenti a cercare – in base alla loro esperienza e area geografica – fornitori, i quali saranno in grado di assicurare un servizio appropriato basato sulla tecnologia OVH, garantendo inoltre la reversibilità e l’interoperabilità dei dati.

Come principale sviluppo del suo programma partner, OVH intende aggiungere molti punti di contatto con i suoi team di esperti per rafforzare ulteriormente la formazione e il monitoraggio dei partner a livello tecnico e commerciale, nonché la gestione dell’assistenza clienti.

Come riferito in una nota ufficiale da Benoît Amet, Direttore OVHcloud Partner Program: «Il nostro obiettivo è fornire ai nostri partner tutti gli strumenti necessari per sviluppare offerte che soddisfino le esigenze dei loro clienti, ma anche di aumentare l’efficienza per affrontare le questioni tecniche e garantire la migliore soddisfazione del cliente. Abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti che permettono a OVH e ai nostri partner di crescere ulteriormente insieme».