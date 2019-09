Industrial Data Communication LAPP per gli impianti Polin

Le due realtà hanno messo a fattor comune l’innovazione tecnologica per ridurre il time to market degli impianti

Ing. Polin E C. S.p.A., tra le più grandi realtà industriali al mondo nell’ambito di forni e di macchine per la produzione di biscotti, pane e prodotti di pasticceria, ha prestato ascolto alla consulenza di Automation System, che progettato insieme a LAPP il sistema di cablaggio e le connessioni della linea composta da tre sezioni.

Come commentato in una nota ufficiale da Nicola Zenari, Direttore Acquisti di Ing. Polin E C. S.p.A: «Realizzare una linea per la produzione a ciclo continuo di biscotti, attiva 24h/7, in grado di garantire una produzione pari a 4.000 kg/h è la sfida accolta da Polin. Per questo nuovo impianto, destinato al mondo asiatico, la consulenza di Automation System ci ha condotto ad affidarci a LAPP in virtù delle prestazioni garantite in termini di qualità, riduzione dei fermi macchina e massima durata nel tempo dei sistemi di connessione e cablaggio».

Nello specifico, LAPP ha saputo rispondere a ogni esigenza della committenza fornendo, oltre ai cavi di controllo e comando ÖLFLEX e sistemi precablati per servo motori ÖLFLEX CONNECT, un pacchetto completo di soluzioni Industrial Data Communication. Quest’ultimo comprende: cavi per trasmissione dati per il Networking industriale ETHERLINE Cat.5 per applicazioni PROFINET, i relativi connettori industriali EPIC DATA RJ45 e M12, patch ETHERLINE e switch industriali ETHERLINE ACCESS. Infine, i prodotti LAPP sono la scelta ideale sia per la loro resistenza in ambienti aggressivi, come il Food&Beverage che per le loro certificazioni (IEC/EN, UL/UR, CSA, EAC), garanzia di un utilizzo in diversi ambiti applicativi.

Non a caso LAPP è stata suggerita da Automation System come fornitore per la qualità e l’ampia gamma di prodotti nonché la consulenza a elevato valore aggiunto nella selezione delle soluzioni più idonee, e per la possibilità di acquistare online, con tempi brevi di consegna.