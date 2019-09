Exclusive Networks sarà a Cybertech Europe 2019

La presenza, a uno degli eventi più significativi a livello internazionale dedicato alla cybersecurity, conferma la posizione di Exclusive Networks in questo ambito

Exclusive Networks, distributore ICT a valore che si occupa di accelerare l’ingresso sul mercato e la crescita di tecnologie innovative di cybersecurity, networking e infrastruttura, sarà presente al Cybertech Europe 2019, che si terrà a Roma il prossimo 24 e 25 settembre.

Nella passata edizione, oltre 5000 partecipanti, più di 100 relatori, 25 delegazioni di governo, oltre a startup e massimi esperti del settore, provenienti da più di 40 paesi, con il contribuito di 85 sponsor, hanno preso parte all’edizione europea di questo evento di importanza mondiale.

Le altre tappe previste nel corso del 2019 e 2020 saranno a Tokyo, Tel Aviv, Singapore, Africa, Panama, Asia e USA (Indiana).

Cybertech Europe 2019 è l’edizione dedicata al mercato europeo e vedrà la partecipazione di esperti del settore a livello internazionale.

Exclusive Networks, insieme al proprio management, sarà presente con alcuni Vendor, i quali porteranno la propria esperienza anche nella Technical Area, presenteranno le ultime innovazioni e soluzioni tecnologiche, creeranno nuovi contatti e avranno l’opportunità di rafforzare nuove alleanze.

Tra questi, Allot, player attivo nell’ottimizzazione e protezione del traffico di reti mobili e fisse; ForeScout, che grazie a tecnologie di controllo dell’accesso alla rete (NAC) e sistemi di anti-intrusione (IPS) è in grado di offrire un livello di protezione LAN semplice e veloce; Gigamon, che fornisce una visibilità completa e un controllo puntuale sul traffico di rete proveniente da ambienti fisici e virtuali; Picus Security, che offre un approccio unico alle imprese per misurare il proprio livello di preparazione alle minacce informatiche e, infine, Nozomi Networks, vendor entrato nel portafoglio Exclusive nel primo semestre 2019, specializzato nel mercato della cybersecurity industriale, grazie ad una soluzione di real-time visibility in grado di difendere gli impianti industriali e le infrastrutture critiche.

“Il Cybertech Europe è uno degli appuntamenti fondamentali nella nostra agenda – dichiara Luca Marinelli, CEO e General Manager Italia di Exclusive Networks –. Essere presenti conferma la mission aziendale di portare innovazione e competenza sul mercato, tramite il nostro modello di Disruptive Distribution che si basa sulla continua attività di scouting di nuove soluzioni in ambito cybersecurity e cloud transformation, con lo scopo di creare importanti opportunità di business per i partner. Da quest’anno apriamo la partecipazione anche a due nostri clienti che fanno parte del programma Top Partner, proprio a confermare il valore e l’importanza che ha per noi il canale e il significato tangibile di Disruptive Distribution”.

I due TOP Partner che saranno presenti al CyberTech Europe 2019 sono Consys e Aditinet Consulting.