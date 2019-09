A10 Networks si affida a Ingram Micro per il mercato EMEA

L’Italia è il primo paese europeo ad aver attivato la partnership, permettendo a Ingram di ampliare il proprio portfolio con la vasta gamma di soluzioni A10 Networks

Ingram Micro sarà il nuovo distributore italiano di A10 Networks, azienda specializzata in Secure Application Services.

Fondata nel 2004 a San José, dopo la quotazione al NYSE (New York Stock Exchange) A10 Networks ha conosciuto uno sviluppo molto rapido, con circa 10 mila clienti in 80 paesi in tutto il mondo. La mission dell’azienda è quella di rendere applicazioni e reti di data center sempre altamente disponibili, grazie alla sua vasta gamma di soluzioni per l’application networking ad alte prestazioni.

Quello dei Secure Application Services è un mondo verticale, e le soluzioni offerte vanno dalle appliances hardware e software agli strumenti più innovativi. La gamma, che arricchirà il portoflio Ingram, include firewall, bilanciatori, sistemi contro gli attacchi DDoS e per la migrazione in sicurezza delle app in cloud, oltre che per l’ispezione del traffico crittografato.

Inoltre, A10 Networks ha implementato un sistema di honeypot, un’infrastruttura dotata di sensori in particolari punti sensibiliper effettuare analisi in tempo reale su diverse famiglie di attacchi. Grazie alla tecnologia utilizzata, decine di milioni di apparati possono gestire le liste e scaricare i dati senza appesantire la rete.

A10 Networks si propone come vendor alternativo, specialmente per aziende di medie dimensioni nelle industry più disparate, dal telco ai settori manifatturieri tradizionali. Si tratta di un mercato fortemente frammentato, ma che in Italia offre grandi prospettive di crescita, che l’azienda mira a cogliere con l’avvio di questa partnership.

“Siamo soddisfatti di questa partnership siglata con una realtà importante come A10 Networks”, ha dichiarato Fabio Di Donato, Advance Solution Manager di Ingram Micro. Operiamo in modo capillare sul mercato, offrendo la possibilità di ampliamento del bacino clienti dei nostri partner e assicurando elevati standard qualitativi. Per tali ragioni, la gamma di soluzioni di A10 si sposa con la nostra offerta e consente di rafforzare la gamma di prodotti della divisione Advanced Solutions, interamente dedicata a prodotti e servizi a valore, nella quale A10 Networks entrerà a far parte.”

Il contratto è valido in tutta l’area EMEA, ma l’Italia è stato il primo mercato europeo ad attivare, lo scorso luglio, la nuova partnership.

“È motivo di orgoglio per A10 Networks poter annunciare questo accordo con Ingram Micro, ha affermato Alberto Crivelli, Country Manager di A10 Networks Italia. La conoscenza approfondita di rivenditori che condividono lo sviluppo tecnologico di A10 Networks, insieme all’obiettivo di espandere il business in ambito networking, hanno infatti reso Ingram Micro il partner perfetto per aumentare la nostra visibilità sul territorio, con attenzione a qualità e competenza dei rivenditori clienti.”