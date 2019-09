Le BU di Avnet EMEA sono da premio

Avnet Silica ed EBV Elektronik premiate con i Nexperia Billionaires Awards per le eccellenti prestazioni conseguite nel 2018

Nexperia, specialista globale di semiconduttori discreti, logiche e MOSFET, ha premiato Avnet Silica ed EBV Elektronik in occasione dell’evento Billionaires, organizzato recentemente da Nexperia ad Amburgo, in Germania.

Entrambe le business unit regionali di Avnet sono state premiate dal produttore per gli importanti risultati raggiunti nel 2018.

In particolare, con oltre 3,1 miliardi di dispositivi Nexperia consegnati, Avnet Silica si è aggiudicata il Silver Billionaires Award come distributore con il maggior numero di parti vendute nella regione EMEA nel 2018.

A sua volta, EBV Elektronik è stata premiata in virtù delle unità vendute nel 2018 che hanno registrato quota 3 miliardi.

Nel corso dell’evento, Nexperia ha anche celebrato il 50° anniversario del dispositivo SOT23 (small-outline-transistor), assegnando il premio speciale “Nexperia SOT23 Award” a EBV come distributore con il maggior numero di prodotti di questo tipo venduti nello scorso anno.

Come riferito in una nota ufficiale da Laurent Bizouard, Vicepresidente EMEA Procurement di Avnet Silica: «Siamo molto onorati di ricevere i Billionaires Awards: Nexperia si è rapidamente affermata come fornitore leader di semiconduttori discreti e di logiche standard in Europa e nel mondo, specialmente in mercati chiave come quello automotive. Siamo molto orgogliosi del fatto che le nostre business unit siano accreditate come partner così forti».

Per Markus Kirschner, VP Procurement & Marketing presso EBV Elektronik: «Questi riconoscimenti rappresentano un’affermazione delle eccellenti competenze tecniche e delle capacità logistiche che le nostre due aziende offrono a fornitori partner come Nexperia e che ci permettono di consegnare i prodotti ai clienti secondo le quantità e i tempi richiesti».