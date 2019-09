Un ambiente di lavoro migliore con AI e IoT

Lo propongono Sharp e Microsoft con un Windows collaboration display capace di creare un ambiente più produttivo e collaborativo. Ecco come

Microsoft e Sharp hanno messo a punto un nuovo strumento per aumentare il business dei propri partner, in vendita a breve in tutto il mondo.

Il nuovo Windows collaboration display, infatti, è un monitor interattivo di ultima generazione 4K Ultra HD progettato per supportare e incentivare il lavoro di squadra. A caratterizzarlo e a renderlo unico sul mercato è la combinazione tra l’avanzata tecnologia touch di Sharp e i sensori in grado di operare con Azure Digital Twins di Microsoft per monitorare gli spazi in cui si lavora in collaborazione.

Diventa così possibile facilitare il lavoro di squadra in ogni tipo di attività combinando insieme i dispositivi Microsoft, abitualmente utilizzati dalle aziende. Ad esempio, Office 365 fornisce alle aziende un hub digitale per il lavoro di squadra attraverso Microsoft Teams, una piattaforma che concentra in un unico luogo conversazioni, contenuti e strumenti.

Inoltre, il monitor da 70” Windows collaboration display di Sharp ha in dotazione un’unità di sensori Internet of Things (IoT) che consente di monitorare le sale riunioni. I sensori trasmettono dati alla piattaforma Azure Digital Twins affinché i facility manager possano verificare il livello di occupazione della sala, la qualità dell’aria, la luce dell’ambiente, la temperatura e l’umidità.

Un ambiente di lavoro migliore grazie ad AI e IoT

Queste funzionalità avanzate derivano dalla visione di Microsoft di portare la potenza del cloud nel luogo di lavoro usando un mix di AI, IoT e strumenti di produttività per creare un ambiente più produttivo e collaborativo. Le aziende potranno usare questi dati per migliorare la gestione del riscaldamento, del condizionamento e dei sistemi di prenotazione delle sale, basandosi su come lo spazio viene realmente utilizzato.

Come riferito in una nota ufficiale da Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Comunicazione di Sharp Italia: «I luoghi di lavoro si stanno trasformando rapidamente e il concetto stesso di ufficio sta cambiando radicalmente. Sharp da anni segue questa evoluzione e crea soluzioni in grado di migliorare ogni aspetto dell’attività professionale in team. Il Windows collaboration display ne è l’esempio perfetto: è facile da usare, consente di lavorare insieme ai colleghi ovunque ci si trovi, monitora l’ambiente e contribuisce a ottenere condizioni di lavoro ottimali. Windows collaboration display è il dispositivo destinato a creare uffici sempre più smart. È il fulcro di una sala riunioni, il collegamento ideale per lavorare in team e rapportarsi al resto del mondo».