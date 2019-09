Focus sulla tecnologia inkjet Ricoh nel Centro Demo di Impresa

I prossimi 26 e 27 settembre, a Vigonza (PD), una due giorni per mostrare alle aziende tutte le potenzialità dell’offerta Ricoh

C’è la tecnologia inkjet Ricoh al centro dell’evento organizzato da Impresa srl che, i prossimi 26 e 27 settembre, si appresta a ospitare presso il suo nuovo Centro Demo tutte le potenzialità di una partnership consolidatasi un anno fa sotto il segno di Viscom 2018.

Proprio la manifestazione internazionale è stata il palcoscenico sul quale Ricoh e l’azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni large format per il Triveneto e l’Emilia Romagna, hanno annunciato un accordo di distribuzione per il mercato visual communication e interior decoration.

Il medesimo si è poi consolidato in occasione dell’ultima edizione di Fespa quando, a seguito del lancio europeo di Ricoh Pro TF6250 e Ricoh Pro L5160, Impresa ha deciso di installare entrambe le soluzioni nel proprio Centro Demo.

Ricoh Pro TF6250, infatti, è la recente soluzione per la stampa su materiali rigidi che completa la gamma large format flatbed UV al fianco di Pro T7210. Legno multistrato, forex, dibond, alluminio, metacrilato e vetro sono solo alcuni dei media utilizzabili per applicazioni con colori spot ed effetti texture, grazie all’ impiego del bianco e della vernice.

Ora, proprio qui, nella due giorni di settembre, Impresa intende ospitare presso la sua sede di Vigonza (PD) tutto il buono della tecnologia Ricoh per presentarla alle aziende del territorio.

Durante l’evento Ricoh Pro L5160 sarà a disposizione dei clienti alla ricerca di una soluzione che offre versatilità e produttività per applicazioni in cui la creatività fa la differenza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giorgio Bavuso, Direttore Commercial e Industrial Printing di Ricoh Italia: «Mediante la collaborazione con Impresa srl, Ricoh continua a consolidare la presenza sul territorio e ad ampliare il mercato di riferimento. L’evento, presso la sede del nostro partner, precede Viscom di qualche settimana e sarà quindi il momento per presentare in anteprima alle aziende italiane tutte le potenzialità delle soluzioni inkjet di Ricoh».

Per Andrea Vittorio Celeghin, amministratore unico e responsabile commerciale di Impresa srl: «Negli anni ci siamo concentrati nella distribuzione di tecnologie e media nel settore della stampa digitale Wide e Super Wide format. L’obiettivo è accompagnare i nostri clienti nello sviluppo del business e stabilire con loro una relazione efficace e continuativa. Vogliamo comprendere le loro esigenze e formulare soluzioni mirate ed innovative con lo scopo di veder crescere le opportunità. La collaborazione con Ricoh nasce da questo approccio customer centric che ci accomuna e ha tutte le carte in regola per essere una partnership di successo».

Per registrarti all’evento, cliccate QUI