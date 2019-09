Da Pure Storage un nuovo Technology Alliance Partner Program

Il Technology Alliance Partner (TAP) consente ai clienti di investire, con fiducia, in soluzioni congiunte

Pure Storage ha presentato il suo nuovo programma Technology Alliance Partner (TAP) dedicato ai partner tecnologici e di soluzioni. I clienti richiedono un’integrazione strategica e ponderata e collaborazione tra i vendor per affrontare le sfide di business moderne. Il programma TAP consente a Pure Storage di collaborare con partner strategici focalizzati sulle priorità dei decision maker: costruire il miglior cloud ibrido, migrare su architetture veloci e consolidate e ricavare valore di business dall’AI e dall’analytics.

Il programma TAP è pensato per fornire un framework strutturato per il coinvolgimento dei partner, il go-to-market e lo sviluppo di soluzioni per garantire un’offerta comprovata per i clienti congiunti che aderiscono agli elevati standard di Pure. I partner hanno accesso alle più recenti API e kit di sviluppo software di Pure per favorire l’integrazione strategica e, abilitare migliori risultati di business per i clienti congiunti. I partner avranno inoltre accesso all’hardware Pure attraverso un nuovo demo lab on-site.

Insieme a un ecosistema diversificato di technology partner ad alte prestazioni, Pure Storage offre soluzioni congiunte che spaziano dal cloud privato, al multi-cloud, all’analytics, all’intelligenza artificiale, fino ai sistemi integrati e alla moderna protezione dei dati.

Tutti i plus dell’Intelligenza Artificiale

L’Artificial Intelligence (AI) rappresenta il futuro del business. Le aziende storiche e le nuove startup dovranno sfruttare l’intelligenza artificiale per avere successo. Pure Storage ha contribuito, grazie al supporto dei partner, a rendere l’AI più accessibile ad aziende clienti di ogni dimensione. Ad esempio, AI-ready Infrastructure (AIRI), un’offerta congiunta di NVIDIA e Pure, è servita come base per le innovazioni in corso volte ad aiutare i clienti a beneficiare dell’AI per ottenere vantaggi sulla concorrenza.

Con Cisco verso sistemi integrati

Una delle partnership storiche di Pure è quella con Cisco, leader del settore. Insieme, Pure Storage e Cisco hanno aiutato i clienti congiunti a raggiungere risultati aziendali migliori con infrastrutture convergenti best-in-class e soluzioni collaborative congiunte.

Come riferito in una nota ufficiale da Katie Colbert, VP di Pure Storage: «I nostri partner strategici consentono ai clienti di raggiungere i propri obiettivi in maniera più rapida ed efficace. Abbiamo progettato questo programma per rendere più semplice ai partner dell’ecosistema collaborare con Pure su iniziative e soluzioni congiunte. Il programma TAP rappresenta un significativo passo in avanti nel nostro ecosistema di alleanze tecnologiche. Investendo risorse in integrazioni con i nostri partner, possiamo consentire ai clienti di estendere rapidamente, e con fiducia, il valore dei loro investimenti attraverso una rete attiva di soluzioni integrate e comprovate».