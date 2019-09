Smaltimento RAEE semplice e online con ExtraRAEE

Il nuovo servizio online annunciato dal consorzio Ecolamp confronta le migliori offerte per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici

Si chiama ExtraRAEE e lo ha creato il consorzio Ecolamp il nuovo servizio online che mette in contatto gli utenti professionali e gli operatori del trasporto e del trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici.

Il nuovo servizio amplia di fatto l’offerta Ecolamp per i professionisti e, grazie ad ExtraRAEE, è il cliente a scegliere la proposta più conveniente tra quelle che riceve da portale.

Per gli installatori o per le aziende che hanno dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) da smaltire diventa così possibile utilizzare una piattaforma digitale collegata al sito di Ecolamp, che vede ad oggi iscritti oltre 5.000 utenti tra installatori ed altri soggetti professionali.

Come funziona la nuova piattaforma online

L’obiettivo è favorire il contatto tra la domanda e l’offerta per il ritiro e lo smaltimento dei RAEE. Il funzionamento è molto semplice: basta iscriversi alla piattaforma e richiedere un preventivo, dettagliando tipo e quantità di RAEE, sarà il portale a notificare la richiesta ai fornitori disponibili in quel territorio e per quella tipologia di servizio. In pochi giorni l’utente riceverà le proposte elaborate direttamente da fornitori qualificati e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie. A quel punto il cliente potrà confrontare le offerte, scegliere direttamente online il preventivo più adatto alle proprie esigenze e dare avvio al servizio.

Pensato per semplificare il processo di ricerca degli smaltitori autorizzati, facilitare la formulazione delle richieste di preventivo e confrontare contemporaneamente più offerte in tempi brevi. ExtraRAEE è completamente gratuito per gli utenti professionali che richiedono un preventivo e non vi è alcuna commissione applicata ai prezzi indicati dai potenziali fornitori.

Flessibile, veloce e conveniente, ExtraRAEE facilita sia gli utenti professionali, sia gli operatori del riciclo, che in questo modo hanno a disposizione un ampio bacino di potenziali clienti a cui proporre in modo diretto, semplice e trasparente i propri servizi.

Per saperne di più scrivi a logistica@ecolamp.it oppure chiama lo 02.37052936.