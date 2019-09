Da Poly una nuova generazione di cuffie wireless

Poly è la prima azienda di cuffie aziendali a offrire cuffie DECT con la funzione di cancellazione attiva del rumore

Poly, frutto dell’integrazione tra Plantronics e Polycom, ha annunciato la linea della prossima generazione delle popolari cuffie wireless Savi che, oggi, nella versione serie Savi Office e UC, offrono ancora più modalità di utilizzo, oltre a funzioni che aiutano a lavorare in ambienti d’ufficio rumorosi.

Nello specifico, con quest’ultimo annuncio, Poly è la prima azienda produttrice ad offrire una cuffia DECT con cancellazione attiva del rumore.

L’esperienza di Poly nelle soluzioni per cuffie in ambito enterprise consente la massima produttività, sia che ci si colleghi al telefono fisso, al PC, al dispositivo mobile o a una combinazione di dispositivi, indipendentemente dal tipo di ambiente di lavoro in cui ci si trova.

Non solo. I nuovi modelli di cuffie wireless Savi 8200 consentono di proteggersi dalle distrazioni grazie alle seguenti caratteristiche:

Limitazione della conversazione ravvicinata e ANC

Le nuove Savi 8200 Office e UC includono un’esclusiva funzione di limitazione della conversazione ravvicinata. Ciò significa che tutti i partecipanti alla chiamata sentiranno solo la persona che parla nelle cuffie, senza interferenze con il rumore di fondo dei colleghi vicini. Savi 8220 include anche la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) per bloccare il rumore in ufficio. Queste caratteristiche aiutano tutti coloro che si concentrano sul lavoro da svolgere. Poly è la prima azienda di cuffie aziendali a offrire cuffie DECT con ANC.

Mobilità in ufficio

Le cuffie Savi sono ideali per i “guerrieri dei corridoi” che preferiscono – o hanno bisogno di – camminare e parlare mentre sono al telefono. La famiglia di dispositivi Savi 8200 vanta una portata wireless da ufficio fino a 55 metri. Se gli utenti si trovano in una traiettoria visiva dalla base senza ostacoli, la portata si estende fino a 180 metri, dando alle persone la possibilità di muoversi liberamente. Le cuffie Savi 7200 Office hanno una portata fino a 120 metri, cioè le situazioni in cui le persone hanno davvero bisogno di lavorare lontano dal telefono fisso. Savi 8245 aggiunge un tempo di conversazione illimitato: gli utenti possono caricare una seconda batteria, che viene fornita all’acquisto, mentre l’auricolare è in uso. Se la batteria inizia a scaricarsi, gli utenti possono fare un “hot swap” durante una chiamata senza perdere nessun momento della conversazione.

Diversi stili d’uso e connettività per più dispositivi

Con la nuova linea Savi, le aziende hanno ora accesso a una varietà di utilizzi delle cuffie, capaci di soddisfare le diverse preferenze, tra cui stereo (Savi 8220), mono (Savi 8210) o convertibile (Savi 8240/8245). La serie Savi 7200 Office comprende una nuova cuffia auricolare DECT per uso con telefono fisso tradizionale e IP. La base Savi 8200 Office è inoltre dotata di connettività multi-device e di una facile integrazione delle chiamate con il supporto per telefoni fissi, dispositivi mobili e PC. La serie Savi 8200 UC include un adattatore DECT mini-USB compatibile con PC/Mac o telefoni fissi che supportano l’audio USB.

DECT – Sicurezza rafforzata

Queste nuove cuffie Savi confermano la leadership di Poly in tema di sicurezza. Poly rimane l’unico produttore di cuffie ad avere l’intero portfolio DECT certificato per la sicurezza dal DECT Forum, l’associazione internazionale dell’industria delle comunicazioni wireless domestiche e aziendali.

Gestione remota per l’IT

L’aggiunta del software-as-a-service Plantronics Manager Pro – commercializzato separatamente – a un acquisto consente ai team IT di monitorare ogni prodotto Savi 8200 Office o Savi 8200 UC Series e semplificare la gestione dell’utilizzo delle cuffie, compresi gli aggiornamenti del firmware del dispositivo e la conformità alle policy.

Come riferito in una nota ufficiale da Tamara Lane, Direttore product marketing, personal solutions di Poly: «Abbiamo aggiornato le nostre cuffie Serie Savi 8200 Office e UC per rispondere ancora meglio alle persone che, negli open office, hanno bisogno di concentrarsi