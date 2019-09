Attiva Evolution distribuisce le soluzioni di networking di Extreme Networks

Nella rosa di Attiva Evolution entra ora anche l’azienda americana pioniera del Customer – Driven Networking

Attiva Evolution firma una nuova partnership con Extreme Networks, che è riuscita a mettere insieme le più potenti e primarie soluzioni di networking al mondo, grazie anche alle recenti acquisizioni.

“Era da tempo che stavamo lavorando all’allargamento dell’offerta in questo specifico segmento. Extreme Networks è un leader indiscusso nel networking. Rappresenta per noi uno dei partner ideali per fornire al nostro canale e ai loro clienti le migliori soluzioni per la Digital Trasformation. Dopo l’ultima acquisizione di Aerohive, consolida il proprio posizionamento come terza azienda nel settore delle reti aziendali, con la più ampia gamma di soluzioni, che va dal data center all’accesso alla rete all’infrastruttura aziendale” sottolinea Lorenzo Zanotto, Sales Manager di Attiva Evolution.

Fondata nel 1996 e presente in 80 paesi, Extreme Networks fornisce soluzioni di rete agili, adattabili e sicure, basate sul software, dalla periferia delle reti aziendali al cloud management. Oggi annovera oltre 30.000 clienti nel mondo, tra cui metà delle aziende Fortune 50 e numerosi importanti brand provenienti da settori che vanno dalla sanità, ai trasporti, logistica, pubblica amministrazione, produzione.

“Nel mercato italiano puntiamo ad aumentare la nostra presenza proprio grazie al valore aggiunto radicato sul territorio di Attiva Evolution” commenta Vincenzo Lalli, Country Manager Italy di Extreme Networks “la precisione e l’autonomia nel gestire i processi sono i due fattori determinanti che ci hanno spinto ad aprire le porte a questa nuova partnership. Il team di Attiva Evolution è molto ben preparato ed addestrato a conoscere a fondo le tecnologie da proporre al mercato. Questa peculiarità si aggiunge a un elemento per noi indispensabile in questo momento, vale a dire la capacità di curare un intero progetto, con un approccio molto vicino alla vendita al cliente finale”.