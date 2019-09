Tech Data, tramite la sua divisione specializzata in soluzioni audiovideo Maverick AV Solutions, ha lanciato una nuova partnership con Logitech nella distribuzione di Logitech Tap, un innovativo controller touch progettato per adattarsi ad una vasta tipologia di ambienti, incluse soluzioni per sale di videoconferenza per Google, Microsoft e Zoom. Tap, in quanto componente integrante di […]

Tech Data, tramite la sua divisione specializzata in soluzioni audiovideo Maverick AV Solutions, ha lanciato una nuova partnership con Logitech nella distribuzione di Logitech Tap, un innovativo controller touch progettato per adattarsi ad una vasta tipologia di ambienti, incluse soluzioni per sale di videoconferenza per Google, Microsoft e Zoom.

Tap, in quanto componente integrante di Logitech Room Solutions, unisce l’utilità appositamente progettata e la solida qualità di un controller touch per meeting room con l’accessibilità economica e la flessibilità di un tablet. Grazie al design IT-friendly, ideale per l’implementazione su larga scala, gli utenti potranno avviare videochiamate con un semplice tocco.

L’accordo

L’accordo siglato prevede la distribuzione della soluzione in 17 territori europei in cui Maverick è presente. In tutte le regioni Logitech Tap non sarà venduta come soluzione standalone ma all’interno dei kit di videoconferenza Logitech, a seconda della dimensione della sala.

Maverick è leader nella distribuzione di soluzioni di meeting room end-to-end tra cui Microsoft Surface Hub, Avocor Windows Collaboration Displays e Teams Rooms.

Simon Kitson, General Manager di Maverick AV Solutions spiega: “La nostra vasta esperienza negli spazi di collaborazione ha permesso negli ultimi 5 anni di acquisire le conoscenze e le competenze per lanciare Logitech Tap all’interno di nuovi mercati e settori. Questa partnership ci consentirà di creare un’ampia base per l’impronta europea di Logitech Tap “.

Tap: tutto quello che c’è da sapere

Le soluzioni per sale di videoconferenza offerte da Logitech Tap offrono integrazione del calendario, possibilità di partecipare con un semplice tocco, condivisione istantanea dei contenuti e disponibilità immediata.

Le soluzioni per ambienti Logitech sono pre-configurate con software ottimizzato per ambienti di Google, Microsoft o Zoom e includono tutti i componenti necessari: controller touch Tap, computer dal design compatto, cavi idonei al passaggio a parete e videocamera per conferenze Logitech MeetUp o Rally.

Con il suo schermo touch da 10.1” e il design elegante, Tap si adatta facilmente nelle meeting room, permettendo la stessa esperienza utente indipendentemente dalle dimensioni della sala. Le soluzioni Tap sono perfettamente adatte per installazioni a parete, a tavolo e a soffitto, consentendo una maggiore flessibilità durante l’installazione.

Laurent Journoud, Logitech Senior Manager of Distribution EMEA, ha commentato: “Siamo soddisfatti di questa partnership con Maverick AV Solutions nell’offerta ai clienti di un controller touch innovativo per meeting room. Una volta avviato, Logitech Tap migliorerà ulteriormente le soluzioni per meeting room facili da usare e di alta qualità di Maverick. La nostra partnership è una fantastica opportunità per offrire un valore reale ai clienti combinando la migliore tecnologia AV”.