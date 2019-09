Icos al fianco di Clavister in Italia per la cybersecurity

Clavister annuncia il nuovo distributore italiano ICOS per la vendita di Clavister EasyAccess, Clavister NetWall e altri prodotti del portafoglio Aurora

ICOS, un distributore a valore aggiunto di soluzioni IT con sede in Italia, impegnato nello sviluppo di una forte offerta di soluzioni di cybersecurity, ha firmato un accordo di distribuzione per proporre le soluzioni di Clavister, player di soluzioni di sicurezza informatica alla sua rete di rivendita.

Attraverso un portafoglio completo, Clavister fornisce un framework unico e innovativo di soluzioni – chiamato Aurora Framework – che garantisce la continuità aziendale e la sicurezza informatica dei propri clienti. Un approccio che intenda privilegiare la sicurezza richiede di rispondere all’esigenza olistica di gestire gli endpoint, garantire un accesso sicuro a risorse sempre più decentralizzate, convalidare l’identità degli utenti che accedono alla rete, nonché alle applicazioni e ai sistemi, sia nel cloud che on premise.

Clavister Aurora Security Framework è un ecosistema intelligente di prodotti che lavorano insieme per creare un modello di sicurezza IT completo, in grado di affrontare tutte le sfide della sicurezza aziendale. In questo ombrello di sicurezza informatica sono inclusi i nuovi prodotti Clavister EasyAccess, parte di Identity Access Management (IAM), nonché lo strumento di gestione Clavister InCenter e i firewall Clavister NetWall.

“Clavister è il primo passo importante nella creazione di una forte offerta di cybersecurity nel nostro portafoglio”, spiega Riccardo Maiarelli, Presidente e CEO di ICOS contestualmente alla firma del nuovo accordo. “La nostra azienda ha una solida tradizione nel campo della sicurezza, che non ha mai trascurato, anche se negli ultimi tempi l’attenzione si è concentrata maggiormente sulle soluzioni infrastrutturali. Data

la crescente necessità di proteggere le risorse digitali strategiche, abbiamo deciso di rinnovare il nostro forte impegno in questo settore. Oggi siamo lieti di iniziare a farlo collaborando con uno dei principali fornitori di sicurezza informatica in Europa, riconosciuto per la sua alta tecnologia e la notevole capacità di innovazione”.