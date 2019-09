Un nuovo Channel and Alliances Chief per Veritas

La società chiama Mike Walkey (nella foto) come Veritas Vice President of global channel sales, strategic partners and alliances

Si chiama Mike Walkey il nuovo Vice President of global channel sales, strategic partners and alliances di Veritas.

Chiamato dallo specialista nella protezione dei dati aziendali e nel mercato del software-defined storage, Walkey sarà responsabile dell’ecosistema mondiale di partner di canale di Veritas e delle collaborazioni dell’azienda con Amazon Web Services, Google, Microsoft e altri cloud provider.

Il tutto forte delle competenze maturate presso realtà del calibro di Hitachi Vantara, dove Walkey ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President of strategic partners and alliances con la responsabilità delle attività di business unit end-to-end a livello globale, delle iniziative IT, del marketing online e tradizionale, delle partnership e delle operazioni di sviluppo aziendale.

Prima di Hitachi, ha ricoperto altre posizioni di Vicepresidente nel campo della logistica e della gestione dei prodotti presso aziende come Flextronics International, Buy.com e Ingram Micro.

Come riferito in una nota ufficiale da Scott Genereux, Executive Vice President of worldwide field operations di Veritas: «Sono entusiasta che Mike si unisca a Veritas per rafforzare le ottime relazioni che abbiamo con i nostri partner di canale e di alliance, e per guidare la crescita attraverso la nostra nuova piattaforma Enterprise Data Services. Mike ha una profonda conoscenza del canale e una comprovata esperienza nella creazione di programmi innovativi in grado di aiutare i partner ad avere successo e a differenziarsi sul mercato».