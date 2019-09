Talend certifica i partner cloud

Presentato il nuovo programma completo che offre il supporto di esperti altamente qualificati per progetti di integrazione in cloud

È un programma di certificazione globale dedicato ai partner quello presentato da Talend, intenzionata ad attestare le competenze e la capacità nell’implementare progetti di integrazione dati in cloud di qualsiasi portata.

Il programma di certificazione dimostra l’impegno dello specialista nell’integrazione e integrità dei dati in cloud nel costruire una rete di partner qualificati con l’obiettivo di aiutare i clienti nel raggiungere il successo grazie al cloud.

Formazione approfondita e success story spendibili

Mettendo a disposizione le risorse adatte in grado di supportare i partner a migliorare le proprie competenze quando lavorano con i clienti su implementazioni sulla nuvola, il programma Talend certifica di avere conseguito una formazione approfondita e portato a termine progetti di successo dei clienti con una comprovata esperienza sul mercato. La certificazione include la formazione sulla piattaforma cloud di Talend, una piattaforma di integrazione unificata, completa e altamente scalabile (iPaaS) che consente ai clienti di raccogliere, governare, trasformare e condividere i dati.

I partner che aderiscono al programma possono ottenere vari livelli di certificazione: “Trained”, “Skilled” e “Expert“, che i clienti possono valutare nel momento in cui devono scegliere un partner che possa supportarli nel raggiungere i propri obiettivi di business.

Ad oggi, numerosi partner a livello globale hanno già ottenuto la nuova certificazione cloud di Talend di livello “Export”, tra questi vi sono: Abilis, Cimt, Datalytyx, Intodata, Keyrus, Wavicle e Ysance. Per il livello “Skilled” si è certificato Confexx mentre per il livello “Trained” ci sono Business & Decisions, CGI, Edgematics, Edgedatawave, Elternativa, Jems, Quinscape, Servian e Vo2.

Come riferito in una nota ufficiale da Rolf Heimes, VP di Talend: «Abbiamo investito in questo programma perché crediamo fortemente nei nostri partner. Insieme saremo in grado di raggiungere altri successi con i clienti grazie a un’ampia gamma di progetti di integrazione, migrazione e data warehouse. Con questa iniziativa possiamo sostenere i nostri clienti nell’identificare i partner giusti con cui lavorare per sviluppare progetti in cloud. Questo programma di certificazione premia i nostri partner offrendo loro le competenze necessarie per gestire qualsiasi necessità da parte dei clienti».

Per saperne di più su questo nuovo programma di certificazione cloud e per l’elenco completo dei partner certificati, visita la pagina Trova il partner sul sito Talend.