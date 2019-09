BTicino protagonista dell’Ospitalità a Rimini

BTicino ospite all’Hospitality Day e al SIA, Hospitality Design

BTicino sarà presente con un proprio stand all’Hospitality Day di Riccione, in scena l’8 ottobre, un evento che permetterà agli operatori presenti alla giornata di formazione, per la maggioranza proprietari e gestori di strutture alberghiere, di apprezzare il vantaggi della sua offerta di soluzioni per l’ospitalità.

Punto di riferimento per tutti gli operatori del settore ospitalità che vogliono aggiornare le proprie competenze l’Hospitality Day si articola su 160 seminari in 20 sale a cui partecipano oltre 5.000 iscritti.

Dal 9 all’11 di ottobre, nel Quartiere Fieristico si terrà invece la 68° edizione del SIA, Hospitality Design. SIA è la vetrina più completa in Italia per il comparto dell’ospitalità: dall’interior design all’oggettistica, dai servizi per hotel alle tecnologie, dalle forniture e accessori ai prodotti cosmetici, dall’arredo outdoor fino alla progettazione. Ogni anno oltre 16.000 operatori professionali, general manager, proprietari di hotel, decision maker di catene internazionali e strutture ricettive, progettisti partecipano al SIA per trovare nuove idee e soluzioni per il proprio business.

In questa edizione del SIA, BTicino sarà presente all’interno del grande stand tematico T4TH, Technology for Tourism & Hospitality, insieme ad altri prestigiosi attori nel mondo dell’hotelerie che propongono sistemi tecnologici avanzati e di valore.

In ambedue le manifestazioni BTicino sarà presente con pareti e pannelli funzionanti dedicati a: