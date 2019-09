Shuttle amplia la sua gamma di XPC all-in-one

Il P51U è un PC all-in-one da 15,6″ con display capacitivo IPS e un modello basato su processore Intel Whiskey Lake

L’azienda taiwanese Shuttle, specializzata nella produzione di mini-PC innovativi, ha annunciato l’ampliamento della sua gamma di XPC all-in-one di successo, fino a includere ben quattro diverse piattaforme, con un modello basato sulla generazione di processori Intel Whiskey Lake.

Oltre al touch screen capacitivo da 15,6″, il pannello frontale del nuovo P51U è certificato IP54, mentre il processore Intel Celeron 4205U Dual Core garantisce una potenza di calcolo di tutto rispetto.

Ideale per commercio al dettaglio e gastronomia

Il P51U è il secondo modello Shuttle con formato da 15,6″ dopo l’X50 ed è il primo di queste dimensioni con display capacitivo IPS, una risoluzione di 1920×1080 pixel e possibilità di utilizzo facile e intuitivo con più dita.

Grazie alle dimensioni compatte di 39,3×27,3×4,0 cm, si colloca senza problemi negli ambienti più diversi. Il P51U è di casa nei POS piuttosto che nel segmento consumer. Commercio al dettaglio e gastronomia sono tra i due più importanti gruppi target di questo PC All-in-One.

All’interno del dispositivo si nasconde un processore Intel Celeron 4205U a risparmio energetico, ma performante. Il Dual Core fornisce 2× 1,8 GHz e dispone di HD Graphics 610 con scheda video integrata sul chipset della scheda madre. Vi sono inoltre due slot SO-DIMM per una memoria DDR4 di complessivamente 32 GB. Il case compatto offre spazio a sufficienza per un’unità da 2,5 pollici (HDD/SSD) e un SSD NVMe nel formato M.2. Webcam, microfono, altoparlante, WLAN ac, Bluetooth e Gigabit Ethernet sono già integrati nel sistema. Con sei porte USB all’esterno e una porta USB interna, un lettore schede e due porte COM, il P51U offre varie possibilità di collegamento. Due ulteriori display possono essere collegati tramite HDMI e VGA.

Grazie alla classe di protezione IP54, il pannello frontale del dispositivo è protetto dagli schizzi d’acqua e può essere utilizzato senza problemi in ambienti particolarmente polverosi. Il barebone, essendo completamente senza ventola, è dunque ideale per l’utilizzo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La base è regolabile a piacere e rimovibile all’occorrenza per essere sostituita con un supporto VESA per il montaggio su un braccio per monitor, a parete o su una superficie qualsiasi.

Come accessori sono disponibili due ulteriori porte COM (PCP21). Per la prima volta in un XPC Shuttle, il P51U ha una batteria ricaricabile per l’alimentazione di corrente mobile. Al momento questa opzione è possibile solo acquistando un sistema completo Shuttle con batteria premontata.

La batteria opzionale agli ioni di litio è utile non solo in caso di black out, ma anche per il funzionamento autarchico fino a sette ore (a seconda dell’utilizzo). Il P51U dispone infatti di un controllo elettronico della carica e di un LED di stato sulla parte anteriore.

Il prezzo consigliato da Shuttle per l’XPC Barebone P51U è di 502 euro IVA al 19% inclusa.