Netgear: nuovo centro di supporto tecnico PRO-AV

Il nuovo centro di supporto tecnico PRO AV Netgear è il nuovo punto di riferimento per system integrator e solution provider

NETGEAR, fornitore di soluzioni networking per le pmi, lancia un centro di supporto tecnico per i system integrator di soluzioni audio-video professionali (Pro-AV): un nuovo servizio dedicato a installatori, professionisti rivenditori e tech manager che nasce con l’obiettivo di semplificare il passaggio a soluzioni audio video over IP per eliminare la complessità dovuta all’impiego della tecnologia AV.

Il nuovo centro di supporto tecnico

Il nuovo centro di supporto tecnico, composto da esperti Pro-AV, vuole essere un punto di riferimento concreto per i professionisti che, per lo svolgimento ottimale delle proprie attività, necessitano di assistenza nella progettazione dell’infrastruttura di rete, formazione e supporto all’installazione: pre e post vendita, training, scrittura di white paper e best practice sono tutti servizi by NETGEAR che contribuiscono a far diventare direttori tecnici e system integrator esperti nell’implementazione di tecnologie AV che richiedono una rete IP.

I migliori professionisti di networking Netgear saranno a disposizione dei system integrator che operano sia in ambito residenziale sia in quello business per progettare, creare e realizzare un’infrastruttura AV.

Nel passaggio da una tradizionale configurazione a matrice switch a una AV over IP è infatti importante per i system integrator poter contare su partner specializzati, come Netgear, per poter offrire soluzioni efficienti e adeguate alle esigenze dei clienti.

Serie M4300: la famiglia di switch Netgear progettati per AVoIP

Oltre ad essere uno dei membri fondatori di SDVoE Alliance, Netgear è stata la prima azienda a lanciare una famiglia di switch sviluppati per AVoIP denominata serie M4300.

Studiati appositamente per installazioni ordinarie e di ridotta complessità, gli switch della serie M4300 sono forniti già preconfigurati per un’efficace e intuitiva configurazione di rete AV e Multicast di tipo Zero Touch. Gli installatori dovranno semplicemente selezionare lo switch che meglio si adatta alle proprie esigenze in termini di tipologia e numero di porte (in rame o fibra), connettere i dispositivi AV e accendere lo switch.

Le soluzioni Pro AV attualmente disponibili sul mercato non sono in grado di gestire una perfetta risoluzione 4K: la maggior parte di queste, infatti, comprimono i video per poterli trasportare su reti a bassa capacità, inserendo quindi alterazioni dei dati, latenza e interruzioni rendendole quindi non conformi ai requisiti di una implementazione Pro AV di grandi dimensioni.

Gli switch M4300 rispondono invece ai requisiti imposti dalla SDVoE Alliance e garantiscono quindi zero latenza e nessuna compressione per prestazioni video in 4K senza compromessi.

Informazioni centro di supporto AV

Per avere maggiori informazioni riguardo al supporto personalizzato per l’integrazione di soluzioni Pro AV è possibile visitare il sito Pro AV page on NETGEAR.it.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite l’e-mail: proav.engineeringservices@netgear.com