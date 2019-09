Nuovi strumenti intelligenti con PaintShop Pro 2020

Nuovi avanzati strumenti di clonazione e selezione ispirano i fotografi a espandere la loro immaginazione e a creare immagini straordinarie

PaintShop Pro 2020 e PaintShop Pro 2020 Ultimate sono le nuove versioni delle suite di fotoritocco e progettazione grafica all-in-one di Corel ideate per i fotografi e i content creator che desiderano produrre foto d’impatto, composizioni sofisticate e progetti coinvolgenti.

“Con PaintShop Pro 2020, offriamo nuovi strumenti che infondono nei nostri utenti la sicurezza necessaria per sperimentare liberamente e portare in vita immagini che vanno oltre qualsiasi progetto abbiano creato in passato – ha affermato Chris Pierce, Senior Product Manager per la divisione Corel Photo –. Le composizioni che prima richiedevano troppo tempo per essere realizzate oggi sono un gioco da ragazzi, grazie a SmartClone e al Pennello perfezionante, che si occupano di tutte le operazioni faticose, come la miscelatura dei colori, la definizione dei contorni e l’isolamento di elementi essenziali delle foto. Questo software intelligente permette di realizzare immagini fotorealistiche direttamente dalla propria fantasia, in pochi minuti”.

Il nuovo PaintShop Pro 2020 offre strumenti di fotoritocco e progettazione grafica completi per soddisfare le esigenze di fotografi e creatori di contenuti.

Le novità:

SmartClone

Permette di ottenere risultati incredibili. Usando una tecnologia di clonazione sensibile ai contenuti, SmartClone combina facilmente diversi elementi, inclusi volti e oggetti complessi, da più immagini e le integra alla perfezione in una sola.

Pennello perfezionante

Consente di ottenere senza fatica composizioni straordinarie. Il Pennello perfezionante offre precisione estrema e accuratezza nella selezione degli oggetti, persino di un singolo capello o filo d’erba.

Area di lavoro Fotografia

Questa nuova area di lavoro altamente semplificata permette di risparmiare tempo mettendo a disposizione dei fotografi tutti gli strumenti essenziali di cui hanno bisogno per eseguire modifiche rapide. L’area di lavoro “Fotografia” è sensibile al contenuto e offre un’interfaccia semplice ed elegante appositamente progettata per supportare l’Ultra HD e il 4K.

Ottimizzazioni delle prestazioni

Toccare con mano le prestazioni eccezionali e i miglioramenti a livello di velocità di PaintShop Pro 2020. Tutto è più veloce, per ottimizzare l’efficienza, e anche strumenti popolari come Pic-to-Painting e l’editing del testo sono stati notevolmente velocizzati.

Sono invece stati perfezionati:

Gli stili livello semplificati assicurano un maggiore slancio mentre si lavora perché permettono di copiare e incollare facilmente le impostazioni da un livello all’altro. Ora la Profondità di campo offre un notevole aumento a livello di precisione, mentre le numerose migliorie a livello di prestazioni e funzionalità introdotte in tutta l’applicazione consentono di ottenere risultati incredibili più velocemente che mai.

PaintShop Pro 2020 offre il supporto dei nuovi formati Camera RAW e delle ultime tavolette e penne grafiche, per risultati più espressivi, oltre a una raccolta di nuovi emozionanti pennelli, tavolozze colore, gradienti, motivi, ornamenti e altro ancora.

Disponibilità

PaintShop Pro 2020 e PaintShop Pro 2020 Ultimate sono disponibili in inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, russo, cinese tradizionale e giapponese.