Sul Monte Bianco una sala conferenze all’avanguardia

L’innovativo spazio, frutto della collaborazione tra Skyway Monte Bianco e Panasonic, sorge a 2.173m di altezza e offre una vista unica sui ghiacciai della vetta più alta d’Europa e su Courmayeur. La Verticale by Panasonic è una location suggestiva e all’avanguardia, in grado di soddisfare al meglio le richieste sempre più esigenti del mercato business e MICE e, al tempo stesso, capace di far vivere agli ospiti un’esperienza unica!

La Verticale by Panasonic, installata da Acuson presso la stazione Pavillon – The Mountain, è una soluzione future-proof che risponde perfettamente alle sempre più numerose richieste di spazi per eventi “fuori dal comune” e di sale riunioni collaborative, volte a favorire l’interazione attraverso il supporto di tecnologie innovative, l’impiego di formati all’avanguardia e di ausili per la visualizzazione e la promozione della trasmissione di conoscenze. La soluzione “by Panasonic” – azienda da sempre attenta alle esigenze del mercato e alle nuove tendenze – consente di accogliere eventi business in un’area modulabile e configurabile in base alle esigenze e in grado di garantire efficienza e flessibilità grazie ai servizi tecnologici di cui è dotata.