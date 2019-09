Panduit: il 4 ottobre a Lainate incontro per i distributori del mondo elettrico e industriale

Un appuntamento per i principali distributori dei settori industriale ed elettrico per conoscere l’offerta Panduit

Il 4 ottobre presso l’Hotel Litta Palace di Lainate, Panduit organizza un evento dedicato ai distributori che operano nei settori industriale ed elettrico.

Il team Panduit presenterà la gamma completa delle soluzioni dedicate alla manutenzione e installazione elettrica, con esempi applicativi. I partecipanti avranno l’opportunità di toccare con mano i prodotti che verranno mostrati nelle aree demo tematiche, fare domande e potranno conoscere le soluzioni Panduit destinate a mercati verticali, dall’Oli&Gas, al Navale, dal Minerario all’Alimentare, dalla produzione di Carta al Trattamento Acque.

I prodotti Panduit spaziano dalle fascette di fissaggio ai capicorda, dai connettori elettrici a compressione, alle soluzioni per l’identificazione industriale. Sono realizzati per coprire tutti gli aspetti della progettazione, dell’installazione e della manutenzione delle infrastrutture all’interno di ambienti industriali impegnativi.

L’evento si concluderà con una visita guidata al Museo Alfa Romeo.

AGENDA DELLA GIORNATA:

09.30 – Registrazione partecipanti

10.00 – Welcome – Francois Renaud, Business Manager

10.15 – Presentazione e visite aree demo soluzioni Industriali Panduit:

• Verisafe – test di assenza/presenza elettricità nei quadri elettrici

• PAT 4.0 – Installafascette automatica

• Soluzioni in acciaio inox – fascette e tool manuali di installazione, accessori per il fissaggio

• PES – stampante per targhette in acciaio

• Attrezzi manuali per l’installazione delle fascette

• Soluzioni complete per quadristi

• Soluzioni per il mercato alimentare/imballaggio

• Identificazione industriale: stampanti a trasferimento termico da banco e portatili e relative etichette

12.30 – Pranzo

14.30 – 16.00 Visita guidata Museo Alfa Romeo