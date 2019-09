Zyxel: David Soares è il nuovo il nuovo Executive Vice President Channel Sales & Marketing per EMEA e Nord America

David Soares, l’attuale VP of North American Sales & Marketing aggiunge l’area EMEA al suo mandato

Zyxel Communications ha nominato David Soares come nuovo EVP of Channel Sales and Marketing dell’area EMEA e del Nord America. Soares, in forza a Zyxel dal 2017 come VP of North American Sales, con i suoi 30 anni di esperienza nel settore darà forza alla crescita del canale nelle due aree.

Nella sua nuova posizione di supervisione dell’area EMEA, Soares lavorerà con il suo team per identificare opportunità e strategie di crescita, per aiutare i Partner di canale Zyxel ad incrementare il proprio business.

Il suo focus sarà quello di aiutare i rivenditori a valore aggiunto (VAR) a a far evolvere la propria modalità di offerta per diventare managed service provider (MSP).

Soares, le cui precedenti esperienze nel settore comprendono 16 anni in NETGEAR e 12 anni presso Hayes Modems, lavorerà a stretto contatto con i partner di canale. In particolare, Soares ha l’obiettivo di aumentare l’awareness di Nebula, l’esclusiva e completa soluzione di Cloud Networking Management.

“Zyxel è l’unico vendor di networking ad offrire un portfolio veramente completo di Soluzioni per PMI, che comprende firewall, switch, e access point wireless, tutti gestibili in cloud tramite la piattaforma di rete Nebula. Nebula è la piattaforma di gestione di rete perfetta per i VAR che desiderano cambiare ed evolvere in Managed Service Providers. Aiuteremo i VAR che vogliono diventare MSP” ha dichiarato Soares.