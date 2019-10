Getac semplifica la scelta e riduce i tempi di consegna

Getac Select offre ai partner dispositivi rugged, accessori, software e servizi basati su applicazioni chiave e gruppi di utenti

Si chiama Getac Select e offre un approccio più rapido e semplificato per incanalare le vendite in tutti i settori il nuovo programma annunciato da Getac.

Getac Select combina, infatti, dispositivi rugged, software, accessori e sevizi professionali accuratamente selezionati e preconfigurati in una gamma di soluzioni specialistiche, ottimizzate per applicazioni e gruppi di utenti specifici. Ogni soluzione attinge ai feedback di clienti e partner, oltre alla profonda esperienza di Getac nel settore, per creare combinazioni particolarmente vantaggiose di prodotti e servizi altrimenti difficili da trovare in una singola offerta.

Getac Select offre numerosi vantaggi ai partner di tutta la filiera. Oltre a semplificare l’individuazione e l’indicazione delle soluzioni migliori per le applicazioni specifiche dei clienti, il programma ottimizza anche la disponibilità dei prodotti e riduce i tempi di consegna a poche settimane. Crescono anche le opportunità di vendita secondo l’approccio consultivo, mentre l’ampio programma Getac di test e certificazione da parte di terzi garantisce ai clienti di ricevere sempre prodotti di alta qualità.

Getac Select per le applicazioni di magazzino

La nuova soluzione per l’impiego su muletto Getac Select per le applicazioni di magazzino è un ottimo esempio. Tale soluzione è incentrata sul rinomato tablet F110 di Getac, ideale per ambienti di stoccaggio sia interni che esterni grazie al suo design fully-rugged, allo schermo da 11,6 pollici e alla funzione di utilizzo in tutte le condizioni meteo. Le varie opzioni di montaggio preselezionate, gli alimentatori e gli accessori per il trasporto ottimizzano la produttività degli operatori e la funzione di guida in sicurezza di Getac garantisce la sicurezza dei conducenti e dei magazzinieri quando i muletti sono in movimento. Un software di connettività aggiuntivo aiuta a mantenere uniforme la trasmissione dei dati in tempo reale da qualsiasi punto del magazzino. Inoltre il software di gestione dei dispositivi Getac (GDMS), che abilita i clienti a monitorare a distanza lo stato di salute del dispositivo, individua prontamente potenziali problemi ed evita tempi di inattività non previsti. La soluzione è supportata da una serie di servizi professionali Getac, fra cui le opzioni di estensione della garanzia personalizzate in base a un’ampia gamma di esigenze e cicli di vita diversi.

Come riferito in una nota ufficiale da Rowina Lee, Vice President of Global Sales and Business Development Center, Getac Technology: «Getac Select è il risultato di un dialogo approfondito con le imprese del settore di tutto il mondo per capire quali sono le sfide da affrontare e sfruttare la nostra ampia esperienza nella fornitura di soluzioni che aiutino a superarle nella maniera più efficace possibile. Getac Select non si limita ad aiutare i nostri partner a individuare rapidamente delle soluzioni complete anche per le applicazioni più specifiche, ma consente loro di mettere quelle soluzioni nelle mani dei clienti in poche settimane invece che mesi, affinché possano iniziare a beneficiarne molto prima».