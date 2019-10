9 ottobre: appuntamento con Arrow ECS University 2019

Sul lago di Garda si riconferma il tradizionale appuntamento con il canale, quest’anno al motto: “Learn. Share. Have fun!”

“Learn. Share. Have fun!” è il titolo del nuovo appuntamento annunciato per il prossimo 9 ottobre da Arrow in occasione dell’annuale Arrow ECS University.

L’evento organizzato dallo specialista nella distribuzione per rivenditori e system integrator consentirà, anche in questa nuova edizione, di far incontrare clienti e top vendor del settore ICT presentando nuove strategie e nuove funzionalità di prodotto, senza dimenticare le iniziative legate alle promozioni speciali e all’intrattenimento.

A Ospedaletto di Pescantina (VR), presso Villa Quaranta Tommasi Wine & Hotel & SPA, è, dunque, in programma una giornata ricca di sessioni tecniche e formative, con molteplici appuntamenti volti ad approfondire tematiche e soluzioni IT, analizzando i cambiamenti del ruolo del canale a valore in un’era sempre più digitale.

Per i partecipanti, sarà proposta un’ulteriore opportunità nell’ampia area espositiva, dove una trentina di vendor, tra i top player del mercato IT, presenteranno le novità a portfolio e le strategie commerciali, consentendo il confronto sugli aspetti tecnici e sui punti di forza e vantaggi garantiti dalle soluzioni e dai servizi offerti.

Come di consueto, Arrow renderà l’occasione ulteriormente preziosa per gli operatori di canale, garantendo un confronto diretto tra reseller e vendor per riflettere sulle esigenze in continuo sviluppo del mercato e approfondire le opportunità di business per le imprese italiane impegnate nei nuovi processi di digital transformation.

Tra le aziende con cui sarà possibile “dialogare”, ci saranno: Barracuda, Check Point, F5, Micro Focus, Sophos, Thales, Trend Micro, ma anche Citrix, CommVault, Infinidat e Symantec. Non mancheranno, inoltre, realtà del calibro di Arrow Components, FireEye, Forcepoint, GFI Software, Huawei, Libraesva, Microsoft, MobileIron, Paessler, Praim, PulseSecure, Riverbed, RSA, Ruckus, Tenable, Tufin, Blancco, Carbon Black e McAfee.

Come riferito in una nota ufficiale da Michele Puccio (nella foto), Sales Director di Arrow ECS Italia: «Con la Arrow ECS University assicuriamo un’occasione utile all’apprendimento ma anche di vero e proprio networking, per agevolare la scelta di soluzioni e servizi che aiutino a vincere ogni competizione sul mercato».

Orari, agenda completa e modulo di iscrizione alla manifestazione gratuita sono disponibili cliccando QUI