Il rilancio di LAN Service parte dalle pmi

Alla soglia dei 30 anni di attività, Lan Service affronta un deciso processo di rilancio riorganizzando le sue specializzazioni in quattro aree di business

Lan Service opera da 28 anni nel mondo della system integration. La società è nata e cresciuta nel Monferrato, arrivando a conquistare nel corso dei decenni spazi di business importanti in tutto il Nord Italia, nel Canton Ticino, maturando così una solida dimensione nazionale.

Le quattro anime che oggi caratterizzano e guidano il nuovo percorso della società sono rappresentate dai brand Lan Service, e-volution, Acktel e dalla nuova start up interna dedicata all’IoT.

“La nostra sfida più grande è sempre stata semplificare il lavoro dei nostri clienti, rendere la tecnologia una commodity alla portata di ognuno, per fa sì che chiunque possa gestire il proprio lavoro dal pc, dal tablet o dallo smartphone” spiega Andrea Guerrera, CEO di Lan Service, che ha dato vita alla società 28 anni fa e la guida ancora oggi circondato da un team di oltre 60 persone suddivise sulle tre sedi di Casale Monferrato, Milano e Lugano.

“Oggi ci presentiamo sul mercato come un gruppo di professionisti suddivisi in quattro aree di business – spiega Guerrera -, che rappresentano le nostre quattro vocazioni: la system integration e la consulenza IT con il brand Lan Service, la componente Cloud con il brand e-volution, la parte di sviluppo applicativo innovativo con Acktel e una divisione, in fase di start up, fortemente innovativa dedicata al mondo IoT, con forti sinergie con il Politecnico di Torino.”

Le quattro nuove anime di Lan Service

Lan Service opera sull’infrastruttura e data center del cliente direttamente presso la sua sede, garantendo la business continuity e tutti gli standard di sicurezza richiesti. L’offerta di tecnologie è in continua evoluzione con focalizzazioni e verticalizzazioni crescenti in ambiti strategici come IOT, Infrastruttura, Networking, Management, Unified Communication, Sicurezza.

e-volution nasce per portare nel cloud il data center dei clienti, per gestirlo e garantirne gli standard di sicurezza. e-volution Air è invece l’infrastruttura di connettività di proprietà dell’azienda che offre collegamenti ad alta velocità a tutte le imprese del territorio del Monferrato. Cloud provider ma anche WISP (Wireless Internet Service Provider) quindi e carrier di infrastruttura in fibra (e-volution Fibra) potenzialmente in tutta Italia.

Acktel è la società di consulenza, progettazione e realizzazione di soluzioni di e-business per il Web che Lan Service ha deciso di acquisire e integrare nella propria organizzazione alcuni anni fa. Oggi Acktel è una realtà che ha sviluppato importanti competenze in tutti i principali ambiti di sviluppo e consulenza applicativa a livello enterprise.

La scommessa sulI’IoT con la start up interna

Ultima area di business, ma non per importanza, l’IoT. Una quarta anima su cui il Gruppo ha da poco sviluppato una start up interna interamente dedicata a ricerca e sviluppo su sistemi radar e di localizzazione per applicazioni industriali, automotive e ferroviarie, con attività in stretta collaborazione con il Politecnico di Torino. L’attività di ricerca e sviluppo di questa divisione consiste nella progettazione mediante strumenti CAD di schede elettroniche e a radiofrequenza e nello sviluppo di software e firmware dedicato a specifiche applicazioni.

“L’obiettivo – conclude Guerrera – è portare le nostre competenze verso imprese di medie e grandi dimensioni del Nord e del Centro Italia. Lan Service è un system integrator che ha imparato a evolversi con velocità, scommettendo su brand innovativi, ma soprattutto puntando sui servizi gestiti. Siamo pronti, e strutturati, per fare l’ennesimo salto in avanti.”