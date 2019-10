Nuvias Group è il distributore NetAlly per tutta EMEA

Nuvias con NetAlly amplia la gamma delle soluzioni offerte nell’area Advanced Networking

Nuvias, distributore pan-europeo a valore aggiunto, inserisce a portfolio NetAlly, vendor di strumentazioni di test per le reti wireless e wired, ampliando la gamma delle soluzioni offerte nell’area Advanced Networking.

I tool di test di NetAlly permettono ai team tecnici di intervenire rapidamente verificando e risolvendo le problematiche di connettività della rete. Le soluzioni innovative di NetAlly aiutano i clienti enterprise nel progettare, implementare e ottimizzare le reti wired e wireless per migliorare performance, sicurezza e conformità.

“NetAlly si inserisce perfettamente nel portfolio Nuvias” – ha evidenziato Paul Eccleston, Executive Chairman di Nuvias Group. – “Agevola il fine tuning della rete per garantire la massima produttività, una delle principali preoccupazioni che oggi le aziende devono affrontare. Inoltre, NetAlly è complementare alla ampia gamma di soluzioni di Advanced Networking che abbiamo a portfolio. Questo rappresenta un aspetto fondamentale per Nuvias, che mantiene l’attenzione nell’offrire ai partner, e ai loro clienti, soluzioni complete e integrate.”

Il commento

“Siamo entusiasti di poter contribuire allo sviluppo del business in EMEA aggiungendo Nuvias al NetAlly Alliance Partner Program appena annunciato – sottolinea Kevin Astill, Regional Vice President EMEA di NetAlly -. Grazie alla presenza pan-europea di Nuvias e alla specializzazione assicurata ai nostri prodotti dalla divisione Advanced Networking, possiamo guidare la crescita delle rispettive aziende, affiancando prodotti e vendor complementari. La collaborazione ci permette di raggiungere paesi dove siamo poco presenti, assicurando ai nostri partner il supporto atteso e necessario per far crescere adeguatamente la nostra linea di prodotti. Nuvias distribuirà le soluzioni di NetAlly per le reti wired e wireless attraverso il canale di partner in EMEA, mettendo a disposizione training e sessioni demo, garantendo al tempo stesso supporto consulenziale e altri servizi a valore aggiunto”.