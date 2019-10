Euronics ritorna protagonista al Villaggio Coldiretti

Grazie alla partnership con Villaggio Coldiretti, l’importante kermesse dedicata al ricco patrimonio agroalimentare, Euronics conferma la volontà di presidiare il segmento della food preparation e di intercettare il consumatore anche in contesti di aggregazione fuori dai p.v.

Dopo la grande affluenza e il grande interesse raccolti nelle tappe di Roma e Milano, Euronics è stato l’unico sponsor tecnologico anche dell’appuntamento di Bologna del Villaggio Coldiretti che da venerdì 27 a domenica 29 settembre ha portato il meglio del ricco patrimonio agroalimentare italiano nel centro del capoluogo emiliano.

Euronics è da sempre attenta a cogliere i nuovi trend di consumo e di vita degli italiani e anche in questa occasione conferma la sua volontà di presidiare il segmento della food preparation e di comunicare quanto la tecnologia possa essere al servizio di una sana e buona alimentazione. È stata infatti fra le prime insegne a inserire nella propria offerta i piccoli e i grandi elettrodomestici innovativi che permettono di preparare piatti e

bevande salutari e gustose in tempi brevi. Un’attenzione costantemente rinnovata anche al fuori dei punti vendita, come in questa partnership.

Durante le tre giornate alcuni chef con alcuni grandi e piccoli elettrodomestici selezionati da Euronics, hanno preparato piatti anche della migliore tradizione emiliana, utilizzando prodotti a km zero messi a disposizione dai produttori di Coldiretti sfruttando le funzionalità e i plus dei prodotti hi-tech selezionati da Euronics per cucinare in modo sano e gustoso, anche preparazioni elaborate, ma con facilità e senza passare ore sui fornelli.

Anche in questo appuntamento bolognese, il vasto pubblico che sempre visita il Villaggio Coldiretti ha vistogli chef all’opera con elettrodomestici come i robot da cucina Cookeo e Companion di Moulinex, la macchina per fare il pane e lo Slow Juicer di Panasonic, la friggitrice ad aria Air Fryer e il Pasta Maker di Philips, il forno Dual Cook e i piani induzione Virtual Flame di Samsung, gli slow cooker CrockPot perfetti per la cottura lenta e le sigillatrici sottovuoto Foodsaver, perché è anche importante conservare nel migliore modo possibile gli alimenti e le preparazioni.

I visitatori dello stand Euronics hanno anche potuto fare acquisti nell’area shop dedicata

attraverso il Digital Store che offre un ampio catalogo prodotti e di sottoscrivere in diretta la Carta Fedeltà.