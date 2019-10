Axis Communications a CX NOW 2019: retail 4.0 e privacy

Axis presenterà Axis Store Optimization Suite, le soluzioni per una costumer experience avanzata e innovativa nel rispetto della privacy

Axis Communications sarà a CX Now (Customer eXperience Now) l’8 ottobre a Milano.

L’evento riunisce gli operatori che vendono prodotti e servizi al pubblico e i fornitori di tecnologie digitali avanzate per un confronto sulle sfide comuni e le pissibili soluzioni per dare una spinta innovativa al settore.

L’intervento di Axis

Pietro Tonussi, Business Developer Manager Axis Communications, interverrà nella sessione “Technology & best practices”, nella quale verranno esaminate le opportunità tecnologiche per il retail ma anche le potenziali criticità determinate dalla digital transformation, in particolare in ambito cybersecurity e privacy, a un anno dall’introduzione del GDPR.

Nel suo intervento dal titolo: “Store Optimization: intelligenza artificiale, business intelligence e l’impatto con il GDPR”, Tonussi porterà l’attenzione su uno degli imperativi dal quale le aziende non possono più prescindere: dimostrare come le applicazioni basate su intelligenza artificiale rispondano ai requisiti di GDPR e Privacy. Diventa quindi fondamentale il ruolo di un partner, come Axis, in grado di accompagnarle nella trasformazione digitale, proponendo soluzioni nativamente conformi alle nuove norme grazie al principio di Privacy by Design.

La tecnologia

AXIS Store Optimization Suite è un insieme di soluzioni per ottimizzare il rendimento dei punti vendita attraverso l’abbinamento dei dispositivi Axis a software in grado di rilevare numero, età e genere delle persone presenti, di calcolare il livello di occupazione del negozio e di monitorare le code, permettendo una gestione dinamica e in tempo reale del personale e degli annunci in negozio, nel rispetto delle normative sulla privacy, migliorando così le opportunità di vendita e l’esperienza dei clienti.

“Al giorno d’oggi, nel mondo retail, la concorrenza è altissima – dichiara Tonussi -. I retailer cercano costantemente di apprendere di più sul comportamento dei clienti per offrire un’esperienza nel punto vendita sempre più coinvolgente. Le telecamere di rete Axis, grazie alle applicazioni retail, forniscono ai retailer dati per avere una visione più approfondita e strumenti per analizzarli e migliorare la propria offerta, rispettando la privacy dei clienti”.