Custom espande la presenza internazionale con Ingram Micro

Siglato un accordo EMEA di distribuzione di prodotti e soluzioni di stampa professionali, sistemi di scansione, mobile computing e servizi

Intenzionata a crescere in corrispondenza all’espansione della domanda in ambito globale Custom, High Tech Solution Company specializzata in ambito Retail, Enterprise e in altri specifici mercati verticali, ha annunciato una nuova partnership con Ingram Micro.

L’accordo di distribuzione include le principali linee di prodotti e soluzioni di stampa professionali, sistemi di scansione, mobile computing e anche servizi. In questo modo, nella sfera di Ingram Micro DC/POS EMEA entrano sia gli scanner barcode che una vasta gamma di stampanti self-service / Kiosk / stampanti da pannello e stampanti di biglietti firmate Custom.

A sua volta, in base alla nuova partnership, Ingram Micro distribuirà i prodotti Custom attraverso i 115.000 rivenditori presenti nell’area EMEA offrendo in questo modo una distribuzione più estesa della copertura delle soluzioni già utilizzate da importanti partner a livello globale. Con oltre 200 ingegneri e 100 sviluppatori di software, l’expertise del Gruppo Custom è, infatti, presente in oltre 71 paesi, con una particolare attenzione a più di 14 diversi mercati fiscali differenti e soluzioni multi-settore.

Da qui la promessa di portare un vero vantaggio alla gamma Ingram Micro, offrendo soluzioni che supportano e sviluppano tutti i tipi di esigenze.

Come riferito in una nota ufficiale da Davide Guerra, Chief Marketing & Business Transformation Officer, Custom: «Siamo entusiasti di aver raggiunto l’interesse di Ingram Micro e siamo completamente pronti e strutturati a implementare la nostra presenza all’estero. Le nostre offerte sono sinergiche e in grado di offrire soluzioni multiple e integrate adatte a molti settori verticali. Hardware, software e servizi unici nel loro genere, con una serie di vantaggi reali per migliorare e supportare al meglio le esigenze del mercato con soluzioni verticali multiple».

Non solo.

«Il mercato di Custom è in continua espansione e una delle cose che fa la differenza è la possibilità di avere diversi stock di soluzioni verticali – ha sostenuto ancora Guerra -. Grazie al nostro programma di canali, i nostri partner avranno accesso a una vasta gamma di soluzioni hardware innovative combinate con software, app e opzioni di servizio. Siamo inoltre orgogliosi di continuare il percorso originale dell’azienda nello studio di soluzioni personalizzate per key account e importanti verticali. Ingram Micro rappresenta ciò di cui avevamo bisogno: un partner internazionale con un marchio storico in grado di fornire una copertura senza pari».

Per Mark Cheetham, direttore di Ingram Micro per DC / POS in EMEA: «Noi di Ingram siamo entusiasti delle nuove opportunità che Custom può offrire ai nostri rivenditori nella nostra area territoriale di competenza. L’ampia gamma personalizzata di prodotti al dettaglio rafforza il nostro portafoglio POS e ci aiuta a fornire una gamma più ampia di soluzioni ai nostri partner, mentre la loro attenzione ai mercati verticali di nicchia amplia la portata della nostra comunità di partner. Con 182 risorse AutoID e POS dedicate in oltre 30 paesi, credo che possiamo essere un fattore abilitante nella crescita Custom in tutta la nostra regione».