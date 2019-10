DKC pensa alla protezione dei cavi

DKC Europe ha presentato la linea Combitech, un’ampia gamma di soluzioni funzionali e versatili per la protezione dei cavi

È un’ampia gamma di soluzioni funzionali e versatili per la protezione dei cavi quella annunciata con canalizzazioni e passerelle metalliche F5, C5 e C5ZL della Linea Combitech da DKC Europe.

L’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti e componenti destinati ai professionisti e installatori di impianti elettrici e dell’automazione industriale, permette di organizzare il cablaggio a bassa e media in sistemi componibili e compatibili fra loro.

I diversi prodotti della linea Combitech sono, infatti, stati ideati da DKC per essere impiegati nello stesso progetto senza l’ausilio di accessori e adattatori aggiuntivi, così da offrire agli utenti finali un ampio ventaglio di opzioni per la personalizzazione dei singoli impianti.

Passerelle a filo metallico

La gamma F5 consiste in un sistema di passerelle a filo metallico realizzate in conformità alla norma CEI EN 61537, e progettate da DKC per favorire un montaggio semplice e veloce. Prodotte con l’utilizzo di una tecnologia avanzata che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore, F5 è un sistema particolarmente duttile e versatile, grazie alle numerose varianti di formato: bordi di altezza 30, 50, 80, 100 mm e larghezza base da 50 a 600 mm.

Le caratteristiche strutturali di F5 consentono di semplificare i processi di installazione e permettono maggiore autonomia e praticità d’utilizzo:

 Diversamente dalle altre passerelle presenti sul mercato, F5 assicura massima sicurezza al montatore perché esclude il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evita il contatto diretto con le punte affilate del filo metallico.

 I fianchi della struttura dispongono di una nervatura di rinforzo che garantisce un’alta capacità di resistenza longitudinale.

 La particolare conformazione della passerella a filo, oltre ad agevolare l’accesso ai cavi, consente una migliore ventilazione del cavidotto, fondamentale per ridurne il normale riscaldamento e per minimizzare i consumi.

 Ampia gamma di fissaggi universali.

Canalizzazioni metalliche

Progettato in conformità alle norme 50085-2.1 e certificato IMQ il sistema di canalizzazioni metalliche C5 Combitech by DKC è caratterizzato dal grado di protezione IP20-IP40-IP44 ed è stato studiato per sostenere e proteggere in modo permanente il cavo attraverso diverse tipologie di posa: a parete, soffitto, sospeso, combinato.

Dal punto di vista costruttivo gli elementi rettilinei di C5 sono disponibili nella variante con base forata oppure con base e bordi non forati. La particolare sagomatura delle estremità di cui sono dotati consente di usufruire di un originale sistema a incastro per un montaggio pratico e intuitivo. I coperchi si montano a scatto e grazie alla bordatura continua sui fianchi sono autoreggenti; inoltre la bordatura continua garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi senza viti o clips.

Ulteriori varianti di C5 sono date dalla scelta dei materiali di realizzazione che si prestano ad installazioni in diversi campi di applicazione e a particolari esigenze ambientali:

 Acciaio zincato Sendzimir: la soluzione ideale per ambienti a bassa aggressività. Il trattamento prevede un primo passaggio di sgrassatura seguito dalla zincatura a caldo prima della lavorazione. A questo “bagno” nello zinco, vengono aggiunti piombo, come elemento fluidificante, ed alluminio per favorire l’aderenza dello zinco all’acciaio.

 Acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione: l’alleato contro l’umidità. Questo tipo di rivestimento è particolarmente funzionale per proteggere nel tempo il cavo dall’aggressione distruttiva e non sempre visibile della ruggine, il principale nemico di ogni manufatto in ferro, e si presta perfettamente per installazioni esterne.

 Verniciatura: ulteriore protezione dagli agenti corrosivi esterni. L’acciaio zincato può essere verniciato con resine epossipoliesteri per donare al rivestimento elevata resistenza meccanica e una miglior stabilità rispetto al semplice acciaio Sendzimir. La verniciatura di C5 protegge i cavi in ambienti interni ed esterni, poiché le polveri che ne compongono il rivestimento resistono molto più a lungo alla maggior parte degli agenti corrosivi.

 Acciaio Inox AISI 304: alta resistenza agli agenti chimici.

Particolarmente indicato nel settore alimentare, chimico, farmaceutico, petrolifero e marino, in quanto assicura alta resistenza contro gli agenti chimici. Disponibile anche in Acciaio inossidabile AISI 316 e 316L.

Quando il rivestimento cambia le abitudini di installazione

Il nuovo rivestimento ZL a base di zinco, magnesio e alluminio, è utilizzato da DKC per migliorare la resistenza e aumentare durata e protezione delle canalizzazioni metalliche C5.

Grazie a diversi test di laboratorio realizzati con ACCREDIA, Ente di certificazione industriale, DKC ha potuto comprovare che il processo di zincatura a caldo post laminazione, in un bagno a cui sono stati aggiunti nuovi elementi minerali e metallici (fra cui zinco, magnesio e alluminio), aumenta notevolmente la resistenza alla corrosione su bordi e superficie degli elementi rivestiti, allungando di conseguenza anche la durata dei prodotti, rispetto alla tradizionale zincatura a caldo.

Questo perché l’innovativo rivestimento ZL della serie C5 garantisce un effetto di autorigenerazione del materiale in caso di tagli e danneggiamenti, dato dalla formazione di un film protettivo sulla superficie dell’elemento rivestito che funge da barriera per gli elementi corrosivi esterni in ambienti gravosi.

La riduzione del quantitativo di zinco dovuto all’aggiunta di magnesio e alluminio nel rivestimento, offre ulteriori vantaggi che rendono la serie C5ZL estremamente competitiva:

 Approccio più ecosostenibile dato da un minore tasso di deflusso di zinco nel suolo e da una maggiore conservazione delle risorse naturali.

 Migliore rapporto costo-benefici.

 Migliore protezione per le superfici esposte ad ambienti gravosi e resistenza alla corrosione.

Con l’articolata gamma di canalizzazioni e passerelle metalliche della linea Combitech, DKC Europe afferma ancora una volta la sua capacità di proporre soluzioni innovative e versatili, focalizzandosi sui concetti chiave di funzionalità e adattabilità e offrendo soluzioni duttili perfettamente in linea con le necessità di un mercato in continua evoluzione.