La logistica si dà appuntamento a Milano

L’11 ottobre, presso il Centro Congressi dell’Hotel Melià, si svolgerà Suplly Chain Edge 2019

Oltre 50 relazioni, casi di studio e testimonianze, su tutti i più importanti temi del supply chain management caratterizzeranno Suplly Chain Edge 2019, il principale evento dell’anno per il mondo della logistica, organizzato il prossimo 11 ottobre a Milano.

Presso il Centro Congressi dell’Hotel Melià di Via Masaggio, si terrà, infatti, la V Conferenza Annuale CSCMP (Council of Supply Chain Management Professional) Italy Rountable, il principale appuntamento professionale per il mondo della logistica in Italia, organizzato in collaborazione con Assologistica e Adaci.

Nel corso della giornata, saranno quindi toccati e approfonditi tutti i più importanti e attuali argomenti del settore, per offrire ai partecipanti il contesto ideale per esaminare e discutere le esperienze e gli sviluppi più innovativi. La prima parte dei lavori avrà luogo in seduta plenaria e vedrà la prestigiosa presenza di Mark Baxa, Chairman of the Board CSCMP, che aprirà la conferenza con una relazione di scenario su tendenze e sfide per la professione.

Successivamente, la discussione si articolerà in varie aree tematiche, ciascuna coordinata da un membro del Board della Italy Roundtable, che saranno approfondite in quattro sale diverse. Ogni partecipante potrà così scegliere le relazioni di maggiore interesse specifico. Si parlerà di Supply Chain Management, Magazzino, Pianificazione, Sostenibilità, Trasporti e Consegne, Acquisti, Supply Chain Finance e Gestione del Rischio, Cybersecurity, Gestione del Rischio nella Supply Chain, Blockchain, Risorse Umane.

A conclusione del Convegno, i partecipanti si riuniranno nuovamente in seduta plenaria, per la tradizionale consegna dei Premi CSCMP: Supply Chain Hall of Fame Italy, Distinguished Service Award Italy e, per la prima volta, Emerging Leader Award.

Come riferito in una nota ufficiale da Igino Colella (nella foto), presidente CSCMP Italy Roundtable (sezione italiana): «Supply Chain Edge 2019, organizzato grazie al sostegno dei partner di CSCMP Italy Roundtable (Board, Kuehne + Nagel, TESISQUARE, ToolsGroup) e degli sponsor (Accenture, Incas SSI SCHÄFER, Oracle, Prologis), sarà anche quest’anno di notevolissimo spessore professionale, confermando di essere diventato, in pochi anni, l’evento di riferimento per tutti i professionisti italiani del supply chain management».