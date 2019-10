L’architettura d’interni sceglie ancora una volta la tecnologia BenQ

BenQ sottolinea ancora una volta il proprio legame con la ricerca architettonica partecipando in qualità di sponsor tecnico a due progetti, ROOMS e BATHROOMS, che vengono presentati dal 9 all’11 ottobre a Rimini in occasione del SIA Hospitality Design, la più importante fiera italiana per il settore alberghiero.

I due concept sono firmati rispettivamente dalla società di progettazione IL PRISMA e dallo studio di architettura e interior design A4IDeA. La gestione della partnership è stata seguita per la multinazionale taiwanese da Daniela Paleari, Key Account Manager di BenQ Italy.

Progetto ROOMS de IL PRISMA

È dedicato al business traveller della Generazione Z, una personalità dinamica, aperta e sempre interconnessa, che nel viaggio realizza la fusione tra lavoro, scoperta di nuovi luoghi e persone.

Per lui, lo studio IL PRISMA ha ideato una stanza d’hotel poliedrica e trasformista, una social room dove vivere esperienze diverse di lavoro e relazione, pronta però a convertirsi in spazio di ritiro e privacy nel momento del riposo.

Il progetto ROOMS si avvale del miniproiettore LED portatile senza fili BenQ GV1 e del

sistema di proiezione wireless istantanea BenQ InstaShow WDC10. Il GV1 permette di

trasmettere istantaneamente in streaming su grande schermo ogni tipo di contenuto digitale tramite Wi-Fi, Bluetooth o USB-CTM; InstaShow WDC10 offre una soluzione plug-and-play che non richiede installazione, esecuzione o configurazione del software, ma solo una singola connessione al laptop sorgente.

Dotati di funzionalità molto avanzate pensate sia per il business che per l’utilizzo ludico,

entrambi i dispositivi abbinano alla semplicità operativa un design minimale, rispondendo ai più elevati standard di comfort alberghiero e alla ricerca estetica d’interni contemporanea, ma anche alla richiesta crescente di flessibilità che proviene dalle nuove generazioni.

Progetto BATHROOMS di A4IDeA

La dimensione della funzionalità versatile e ipersemplificata cede il passo alla capacità evocativa nel progetto che A4IDeA dedica al concetto di relax, legato soprattutto all’ambiente wellnessspa.

Uno spazio consacrato al benessere fisico e mentale in cui tecnologia e progettazione

d’avanguardia riescono sorprendentemente a tradursi in una dimensione atemporale e quasi primordiale, capace di lasciare campo libero alle emozioni più profonde.

Sostenuto da un disegno architettonico essenziale, un sistema di proiezioni studiato nei

contenuti da SCAI DOOH.IT e allestito con videoproiettori BenQ LU9915 e LU9715 laser BlueCore, abbinati alle lenti a ottica wide fix LS1ST3 e ultra corta LS1ST4, avvolge il

visitatore con un ventaglio di suggestioni visive giocate sul tema della natura, dall’acqua, alla luce, agli elementi vegetali. Un’esperienza di grande impatto emotivo resa possibile dalle caratteristiche di luminosità e rapporto di contrasto della tecnologia laser BlueCore, specifiche per grandi ambienti anche a elevata illuminazione, oltre che dalle prestazioni di colore superiori grazie al sistema a doppio cerchio cromatico. L’estrema flessibilità della proiezione a 360° e 2 verticale consente di creare su tutte le superfici una texture senza soluzione di continuità, per una qualità visiva che non scende mai a compromessi nemmeno con gli utilizzi più estremi 24/7.

“La tecnologia BenQ ormai abbraccia tutte le dimensioni del lifestyle contemporaneo ed è

sempre più presente quando si parla di co-progettazioni che mettono insieme figure diverse

come architetti, visual designer, tecnici e installatori”, dichiara Giacomo Rocchi, Sales and

Marketing Director di BenQ Italy, “Lavorare con professionisti della caratura

de IL PRISMA, A4IDeA e SCAI DOOH.IT ci permette di valorizzare la carica innovativa dei

nostri dispositivi e la loro capacità di migliorare la vita delle persone sia negli aspetti più

funzionali che in quelli più legati alla sfera emozionale”.