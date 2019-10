Tutte le novità di AVM al Broadband World Forum 2019

AVM presenterà al BBWF 2019 di Amsterdam le ultime novità per fibra ottica e cavo, e in ambito router

I nuovi modelli FRITZ Box per fibra ottica e cavo con Wi-Fi 6, il primo router al mondo per la rete domestica per il 5G e il catalogo completo per Mesh WiFi e Smart Home di AVM faranno mostra di sé ad Amsterdam, in Olanda, in occasione dell’imminente BBWF 2019.

Dal 15 al 17 ottobre, fedele allo slogan “Broadband Innovations”, AVM porterà le sue innovazioni a banda larga. Nello specifico, il nuovo standard rappresenta una pietra miliare nella storia ventennale della LAN wireless, con una maggiore velocità di trasmissione dati e migliori tempi di risposta per più dispositivi che utilizzano contemporaneamente la rete.

Da qui la scelta di presentare tre prodotti con Wi-Fi 6: il FRITZ!Box 5550 e FRITZ!Box 5530 per la fibra ottica e il FRITZ!Box 6660 per quella via cavo. I due modelli sono adatti a tutte le normali connessioni in fibra ottica in tutta Europa e sono in grado di fornire un gigabit di velocità in modalità wireless tramite Wi-Fi 6 e una porta LAN da 2,5 Gbit/s. Anche il nuovo FRITZ!Box 6660 Cable dispone di Wi-Fi 6 per connessioni veloci via cavo DOCSIS 3.1. Un ulteriore punto di forza è il FRITZ!Box 6850 5G, il primo router di rete domestica all-in-one al mondo per la nuova generazione di comunicazioni mobili 5G.

Con LAN senza fili veloce, Gigabit LAN e una stazione base per la telefonia e la Smart Home, offre il miglior servizio sulle future connessioni 5G e quelle attuali LTE. AVM presenta inoltre ai visitatori della fiera il FRITZ Box 7583, il tuttofare della connessione VDSL che supporta G.fast e VDSL con supervectoring 35b. Con l’attuale FRITZ!OS 7.13, il FRITZ!Box 7583 ha appena ricevuto nuove funzionalità per Mesh WiFi, internet e la Smart Home. Un tema centrale del BBWF sarà il Mesh WiFi e AVM mostrerà la gamma completa dei repeater Mesh WiFi. I quattro FRITZ!Repeater 3000, 2400, 2400, 1200 e 600 soddisfano tutti i requisiti in termini di copertura e portata della LAN wireless.

Molte le novità anche della FRITZ! Smart Home

Al BBWF 2019 AVM presentarà anche tre nuovi prodotti Smart Home: una lampadina a LED intelligente, un interruttore intelligente con quattro tasti di scelta rapida e display e-paper, accanto alla nuova applicazione FRITZ!App per la Smart Home. Con la lampadina intelligente a LED FRITZ! DECT 500, AVM sta ampliando il portafoglio per includere il controllo dell’illuminazione. Il FRITZ!DECT 500, che offre luce bianca e di colore per qualsiasi situazione, può essere azionato tramite la nuova FRITZ!App Smart Home, il nuovo interruttore intelligente FRITZ!DECT 440, il FRITZ!Fon o dal browser web. AVM offre ora i prodotti più richiesti per una Smart Home: smart plug intelligenti e per la registrazione dei consumi, comandi per radiatori e lampadine intelligenti. Il trio di energia, riscaldamento e illuminazione copre completamente le funzioni fondamentali per gli spazi abitativi.

Un ulteriore punto di forza è il nuovo interruttore intelligente FRITZ!DECT 440. In un’elegante custodia bianca dotata di display e-paper, il FRITZ!DECT 440 offre comandi a interruttore per i prodotti FRITZ!DECT, oltre a funzionare come sensore di temperatura esterna. L’interruttore intelligente può essere utilizzato ovunque come telecomando all-in-one all’interno del FRITZ! Smart Home.

A via la nuova generazione di FRITZ!Repeater

I quattro nuovi ripetitori Mesh WiFi di FRITZ! aumentano la portata di qualsiasi rete wireless in modo rapido e semplice, costruendo una rete Mesh WiFi forte e stabile. Non sono solo potenti: sono anche facili da configurare, ti basta premere un pulsante! Sono inoltre efficienti dal punto di vista energetico sia in modalità standby che durante l’uso. Con la nuova generazione di ripetitori FRITZ!Repeater, AVM soddisfa tutte le esigenze di potenza e copertura del WiFi. Il FRITZ! Box funziona da Mesh Master per formare, assieme ad altri ripetitori, un sistema Mesh WiFi intelligente. La forma quadrata del nuovo FRITZ!Repeater 600 consente di risparmiare spazio alle prese elettriche.

Grazie alle sue quattro antenne, trasmette segnali fino a 600 Mbit/s nella gamma dei 2,4 GHz e offre una grande copertura. Il potente FRITZ! Repeater 1200, sempre racchiuso in un design compatto, supporta la banda 2.4 GHz e la banda 5 GHz e raggiunge fino a 1266 Mbit/s con due antenne ciascuna. Grazie alla porta Gigabit LAN, il ripetitore può anche essere integrato nella rete tramite cavo LAN e permette di aggiungere al WiFi dispositivi compatibili con la rete come i ricevitori multimediali. Anche il FRITZ! Repeater 2400 è dotato di una porta Gigabit LAN e, con quattro antenne per banda di frequenza, raggiunge una performance fino a 2333 Mbit/s per le applicazioni più pesanti e gli scenari più impegnativi.

Per fornire a uno spazio abitativo più grande della media elevatissime velocità di trasmissione dati in Wi-Fi, il FRITZ!Repeater 3000 offre prestazioni top, con la sua ulteriore unità radio a 5 GHz (tri-banda) per la connessione al FRITZ!Box e le sue due porte Gigabit LAN. Grazie al Wi-Fi Protected Setup (WPS), tutti i ripetitori FRITZ!Repeaters possono essere utilizzati con router wireless di altri produttori. Ulteriori vantaggi del FRITZ!Repeaters includono aggiornamenti regolari e una garanzia del produttore di 5 anni.