Motek 2019: Canon presenta “Vision Edition-U”

A Motek Canon ha presentato un innovativo software per l’elaborazione delle immagini

In occasione di Motek 2019, la fiera internazionale per l’automazione nella produzione e nell’assemblaggio (Germania dal 7 al 10 ottobre), Canon, in collaborazione con Universal Robots (UR), ha presentato “Vision Edition-U”, un nuovo software per l’elaborazione delle immagini. Il software è stato sviluppato per integrarsi con i robot collaborativi (cobot) di UR migliorandone le funzionalità applicative e fornendo soluzioni di automazione flessibili per le attività di produzione.

“Vision Edition-U” lavora con le telecamere di rete PTZ (pan/tilt/zoom) per fornire supporto visivo ai cobot. Ciò consente di controllare l’intero movimento del braccio robotico e di automatizzare l’ispezione, rendendo il pattern matching rapido e accurato. Ad esempio, il software registra la quantità di parti e ne valuta il peso per garantire che il contenuto degli imballi sia corretto, prima che questi vengano raggruppati dal cobot.

Canon Industrial Imaging Platform è stata lanciata nel 2018 per offrire un’ampia gamma di funzionalità di elaborazione immagini e di controllo robotico per diverse applicazioni utilizzando Vision Edition e le telecamere di rete. ‘Vision Edition-U’ è stato testato e approvato come prodotto UR+, in grado di offrire un’implementazione rapida, un utilizzo semplice e affidabile, una programmazione intuitiva e un’integrazione perfetta con i cobot UR.