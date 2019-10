Creare nuove foto non è mai stato così facile

Annunciata la nuova edizione di Adobe Photoshop e Premiere Elements 2020

Adobe ha annunciato la nuova edizione di Photoshop e Premiere Elements: la versione 2020 include una serie di funzioni nuove e più potenti.

Nello specifico, in Photoshop Elements 2020 spiccano:

Auto Creation direttamente disponibili sulla schermata Home: nuovi effetti tra cui Selezione Bianco & Nero, Pattern Brush, Painterly e Depth of Field.

Colorazione automatica delle foto: consente di colorare una foto in bianco e nero o di dare nuova vita a una foto già a colori usando la tecnologia AI di Adobe Sensei.

Selezione del soggetto con un clic: funzione che seleziona automaticamente il soggetto della foto con un singolo click e applicare facilmente un effetto o ritagliare il soggetto e aggiungerlo a un’altra foto.

Pelle levigata e uniforme: l’intelligenza artificiale permette alle persone di apparire al loro meglio, grazie a questa funzione che consente di uniformare e levigare la pelle.

Editing guidato: strumenti che abilitano l’eliminazione di oggetti fotografici indesiderati e di dare un tocco ancora più creativo attraverso i modelli.

A sua volta, Premiere Elements 2020 si caratterizza per:

Migliora video granulosi: funzione che rende i video più nitidi con un semplice trascinamento dell’effetto Riduci Rumore.

Auto-tag con gli Smart Tags: Soggetti come tramonti, compleanni, cani, gatti e volti nei video vengono automaticamente identificati durante l’importazione e raccolti in modo che sia facile taggarli e trovarli in seguito

Editing guidato: funzionalità utile per scoprire come creare video time-lapse dinamici, animare per esempio i cieli nelle foto sostituendo i cieli statici con quelli in movimento, trasformare una clip o una foto verticale in un video orizzontale (o viceversa) in un modo continuo, eliminando le barre nere sui lati.

Tutti i dettagli sono disponibili QUI.