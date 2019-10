La tecnologia di Check Point per i convenience store cinesi

Checkpoint Systems mette a disposizione le sue più recenti tecnologie per il lancio di una catena di convenience store autonomi in Cina

La nuova tecnologia per la prevenzione delle perdite sviluppata da Checkpoint Systems, fornitore di soluzioni verticalmente integrate per il Retail, è al centro del lancio di una catena di convenience store autonomi in Cina.

La nuova antenna G40 di Checkpoint Systems installata in centinaia di store non presidiati in tutto il Paese, ognuno con uno stock di circa 500 prodotti e aperti 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Il roll-out offre ai cittadini un’esperienza di shopping connessa, che sarà gestita tramite smartphone.

Una soluzione su misura

La soluzione è stata progettata per soddisfare le esigenze del rivenditore e del nuovo ambiente autonomo in-store.

Con un ingombro molto piccolo e in grado nel contempo di ridurre il rilevamento del backfield e dei falsi allarmi causati dai clienti che camminano dietro l’antenna, la nuova G40 di Checkpoint è un’antenna EAS super sottile e compatta RF-based, progettata per massimizzare lo spazio per la visualizzazione dei prodotti in ambienti difficili.

Perfetta per i negozi non presidiati da personale, la piattaforma EVOLVE electronics di G40 consente di effettuare manutenzione e aggiornamenti del sistema da remoto, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.

Nel contempo EVOLVE-store LP analytics assicura che il rivenditore possa monitorare l’attività EAS in tutti i propri spazi, identificando modelli e tendenze di attività insolite, identificando i negozi ad alto rischio che necessitano di ulteriore supporto.

Soluzione completa per la prevenzione delle perdite

Fornire un processo di checkout self-service senza barriere di alcun tipo e mantenere al tempo stesso misure di prevenzione delle perdite efficienti, è un requisito fondamentale dei negozi autonomi per offrire una customer experience ottimale.

A tale scopo, le etichette leader di mercato 410 EP e 410 HA di Checkpoint Systems sono state applicate su una varietà di prodotti diversi in-store – dalla salute e bellezza, agli alimenti, alle birre, ai vini e ai liquori, mentre la disattivazione accurata e rapida delle etichette è stata ottenuta con il sistema Counter Point Intelligence System(CPiD) del brand, che è dotato di interblocco EAS consentendo la disattivazione in un unico step.

Simon Edgar, Senior Director di EAS Solutions di Checkpoint Systems, commenta: “L’introduzione di questi nuovi negozi autonomi in Cina sta sfidando lo stigma legato al concetto di negozio non presidiato. Questi negozi sono i primi nel loro ad essere veramente autonomi e rispecchiano un modello di business fattibile e distribuibile in massa: le nostre etichette, le tecnologie di disattivazione e la nuova antenna G40 contribuiscono a mantenere in sicurezza uno degli outlet alimentari dal design più innovativo al mondo. Il successo di questo roll-out è in gran parte dovuto alla capacità di Checkpoint di fornire la tecnologia necessaria per soddisfare le esigenze del mercato retail e alla stretta collaborazione con i nostri clienti in loco per comprendere le loro esigenze”.