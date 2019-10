Corporate hangar, l’innovation hub di Prysmian Group, lancia la sua prima start-up

ALESEA fornira’ assistenza virtuale intelligente per la gestione delle bobine di cavi elettrici

Prysmian Group, specialista a livello mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, è pronta a lanciare, in collaborazione con il proprio Innovation Hub Corporate Hangar, Alesea, la soluzione IoT che fornisce assistenza virtuale per la gestione delle bobine.

Alesea per la gestione delle bobine

Alesea è la prima start-up ad entrare nella fase Runway di Corporate Hangar, l’Innovation Hub co-fondato da Prysmian Group nel 2017 per supportare e sviluppare progetti di grande interesse e valore.

Si tratta di una soluzione composta da un dispositivo intelligente installato sulla bobina, un’infrastruttura cloud per l’archiviazione e l’elaborazione dei dati e una piattaforma web intuitiva. Alesea è dotata di un localizzatore GPS, sensori ambientali, rilevatori di movimento e comunicazioni mobile multi-rete che consentono la copertura in tutto il mondo.

Il sistema permette di conoscere quasi in tempo reale la posizione della bobina, di identificare potenziali casi di furto e manomissioni, di valutare se sia stata utilizzata e di conoscere la quantità di cavo ancora disponibile su di essa.

Cos’è Corporate Hangar

Corporate Hangar è il luogo in cui Prysmian identifica, sviluppa e implementa idee promettenti senza interferire con il modello di business di successo proprio del Gruppo. Prysmian e Corporate Hangar hanno creato un team interamente dedicato allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia e al miglioramento continuo dei servizi offerti ai clienti.

Il team di Corporate Hangar ha una vasta expertise e può supportare i clienti non solo nella fase di avvio dei progetti, ma anche analizzando i dati, estraendo insight e supportando l’intero processo decisionale e di sviluppo del business plan.

Alesea è il prodotto della collaborazione unica tra Prysmian e Corporate Hangar. I dati, archiviati automaticamente su cloud, possono essere recuperati in qualsiasi momento e visualizzati su desktop e su piattaforme mobile personalizzabili.

In questo modo Alesea è in grado di offrire un servizio completo di gestione dell’inventario, contribuendo anche a ridurre il costo totale della gestione dei cavi, grazie a un migliore utilizzo dell’asset e una migliore efficienza operativa.

Infine, il dispositivo viene installato durante la fase di produzione dei cavi non rendendo necessari interventi sul campo, e garantisce un maggiore rispetto per l’ambiente grazie a una logistica ottimizzata e alla riduzione al minimo di sprechi e scarti di cavi.

“Alesea trasforma le bobine da semplice packaging ad asset intelligente”, commenta Francesco Fanciulli, Executive Vice President Energy Business di Prysmian Group. “Attraverso questo strumento supporteremo i nostri partner per aiutarli a ottenere performance migliori in ​​termini di efficienza operativa e sostenibilità. Ancora una volta, grazie a questa soluzione digitale per l’industria dei cavi, il Gruppo si conferma all’avanguardia dell’innovazione. Abbiamo una roadmap di sviluppo ambiziosa e miriamo a raggiungere una scala globale già nel 2020”.

Pronti per il mercato

Dopo un’accurata fase di ricerca e sviluppo condotta negli ultimi mesi con il Digital Innovation Lab di Prysmian, oltre 1000 dispositivi Alesea sono stati sperimentati in 7 Paesi e la soluzione è ora pronta per la commercializzazione su vasta scala.

Alesea rappresenta una soluzione dinamica che continuerà ad evolversi attraverso la collaborazione con clienti e partner del settore, mirando a soddisfare le emergenti esigenze del mercato e ad aggiornarsi in base alle nuove applicazioni.