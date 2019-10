ANIE Sicurezza tra i protagonisti di SICUREZZA 2019

L’appuntamento di riferimento per gli operatori italiani ed europei nei settori Security & Fire si terrà il 13-15 novembre a Rho

SICUREZZA 2019 torna a Fiera Milano – Rho per presentare le ultime novità nel settore Security e Fire.

Dal 13 al 15 novembre, presso il polo fieristico milanese, la manifestazioni europea avrà come punto centrale le sfide del settore e la sua costante capacità evolutiva. Sarà, quindi, occasione di confronto e aggiornamento professionale sulle tecnologie più evolute del settore e sulle soluzioni più innovative disponibili sul mercato.

Anche quest’anno, ANIE Sicurezza, l’Associazione che, all’interno di Federazione ANIE, raggruppa i principali operatori del settore della sicurezza antincendio, antintrusione, TVCC, controllo accessi e building automation, sarà tra i principali promotori di SICUREZZA 2019.

Due novità per l’edizione 2019

In un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso, le tecnologie di security assumono un ruolo centrale in ogni ambito, evolvendo da strumento di protezione a elemento strategico. Per questo, l’edizione 2019 sarà caratterizzata da due principali novità: un layout più organico, con 4 padiglioni contigui e una maggiore connotazione merceologica degli spazi, per rispondere alle esigenze di ogni comparto.

ANIE Sicurezza e ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, saranno presenti al padiglione 5 – stand istituzionale T17 – con numerose iniziative rivolte agli operatori del settore.

Tre gli appuntamenti imperdibili per gli operatori dei settori coinvolti.

Parliamo del Convegno “Focus Prevenzione Incendi” volto a discutere l’impatto del D.M. 12 aprile 2019 su progettazione, tecnologie e professionalità, che ANIE SICUREZZA, UMAN ANIMA e ZENITAL terranno mercoledì 13 novembre, dalle ore 11 alle ore 14 presso la sala Giove (Padiglione 5).

Giovedì 14 novembre, presso la medesima location, dalle ore 10 alle ore 12.45 sarà la volta del convegno “Scenari di sicurezza urbana” organizzato da FOIM Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con SICUREZZA 2019 per parlare del quadro internazionale, dei trend tecnologici e dei nuovi modelli di business nell’ambito della collaborazione pubblico-privato. Tra i relatori parteciperanno ANIE Sicurezza e ASSIV.

Infine, giovedì 14 novembre, dalle ore 14 alle ore 16 presso la sala Marte (Padiglione 10), si terrò a conferenza stampa di presentazione di SECURSIZE 2.0 – Il tool sugli impianti di videosorveglianza a cura di ANIE SICUREZZA e ASSIV.