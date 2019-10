Viscom Italia conferma numeri in crescita

L’edizione 2019 della 31a Mostra Convegno Internazionale di Comunicazione Visiva conferma la centralità dell’evento

Viscom Italia 2019, che si è svolta dal 10 al 12 ottobre in fieramilano, ha confermato il ruolo fondamentale svolto per il comparto grazie a oltre 450 brand internazionali e più di 20.400 professionisti che hanno partecipato sperimentando in fiera nuovi linguaggi di comunicazione.

I dati finali della 31a Mostra Convegno Internazionale di Comunicazione Visiva confermano il trend positivo del comparto riconoscendo alla manifestazione il suo grande valore aggiunto: la capacità di offrire, anno dopo anno, uno strumento di marketing irrinunciabile e un’occasione di business e comunicazione unica nel suo genere.

Il successo della fiera è legato alla necessità di toccare i prodotti, di valutare le competenze dei produttori, di intuire le tendenze del mercato e le innovazioni emergenti, di fare networking, di acquisire conoscenze specifiche e di fare business.

Il numero di brand presenti rispetto alla passata edizione è, infatti, cresciuto del 13% e la presenza di pubblico ha visto partecipare Paesi come Cina, Russia, Spagna, Inghilterra e Croazia.

Per tutti, molte anteprime di prodotti, soluzioni e tecnologie per scoprire i capolavori della comunicazione visiva in materia di: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Tampografia – Promozione tessile – Ricamo – Incisione – Fresatura – Laser – Premiazione sportiva – Digital Signage – P.O.P – Servizi per eventi di comunicazione, Software graphic design.

Grande interesse è stata, poi, registrata per la nuova Digital Innovation Area dove i visitatori hanno potuto sperimentare e approfondire attraverso un programma di workshop i software dedicati alla grafica e al design per potenziare e creare nuovi linguaggi e progetti per la comunicazione visiva.

Inoltre, l’affluenza di pubblico ha confermato l’importanza dei consueti appuntamenti tra i quali i Viscom Talks, il luogo deputato alla formazione, informazione e aggiornamento del mercato, che ha visto realizzati 13 seminari, 31 relatori per un totale di 1.030 partecipanti.

Una panoramica completa su quanto può offrire il mercato ma anche un’occasione di confronto per trovare nuovi stimoli è arrivato dall’affollatissimo Viscom Live che ha presentato in anteprima il primo parco dei divertimenti dedicato interamente alla comunicazione visiva. L’evento – ideato da Reed Exhibitions Italia e curato dall’architetto Paola Silva Coronel – ha avuto circa 1000 visitatori e ha raccolto tutte le tecnologie derivate dal settore. Il visitatore si è immerso in un percorso emozionale e tecnologico per sperimentare labirinti wrappati, applicazioni, materiali innovativi e soluzioni originali, cimentarsi in un live quiz per approfondire le loro conoscenze del mercato e comprendere le diverse fasi di creazione e produzione di oggetti e prodotti personalizzati.

Creatività, tecnica, innovazione e design sono stati i veri protagonisti di Elementaria che ha messo in mostra 7 prototipi dedicati al Travel & Retail realizzati dai designer e sponsor tecnici.

Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori di DIVA, Display Italia Viscom Award, la competizione internazionale organizzata in collaborazione con Display Italia e il patrocinio di Comieco, che ha visto 28 soluzioni espositive per il punto vendita in gara premiate.

Come riferito in una nota ufficiale da Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager Viscom Italia: «Abbiamo portato a Milano un mondo in fermento, tra i big e nuovi espositori che hanno eletto la fiera come piattaforma privilegiata per farsi conoscere e farsi apprezzare dai visitatori provenienti da tutto Europa. La fiera negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere di vista l’importanza del suo valore relazionale e di esperienza sul campo. Il nostro obiettivo è stato quello di continuare a essere strumento fondamentale al servizio della competizione europea delle imprese. È in questa direzione che si è mosso quest’anno il nostro lavoro organizzativo e le risposte avute dalle aziende sembrano premiarci».

Ora l’appuntamento è per Viscom Italia 2020, dal 22 al 24 ottobre 2020 sempre presso fieramilano.