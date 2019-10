ARLO presenta Video Doorbell

Video Doorbell è il primo device di Arlo a integrare video in alta risoluzione e audio bidirezionale



Arlo Video Doorbell è la nuova soluzione lanciata da Arlo per catturare ciò che i tradizionali campanelli video non sono in grado di riprendere: la nuova soluzione per l’ingresso intelligente vanta infatti un campo visivo verticale che consente agli utenti di avere una visione ampia e dettagliata del proprio ingresso.

Video Doorbell offre un’inquadratura squadrata che consente agli utenti di avere una visione integrale di pacchi e visitatori. Dotato di qualità dell’immagine con risoluzione HD e audio chiaro e bidirezionale, consente agli utenti di identificare i visitatori e di interagire direttamente con loro.

A differenza dei tradizionali video campanelli, Arlo Video Doorbell consente di effettuare videochiamate direct-to-mobile e offre alert personalizzati per segnalare il rilevamento di pacchetti, persone, veicoli o animali, consentendo agli utenti di agire rapidamente.

Arlo Video Doorbell può essere collegato a un carillon meccanico o digitale facilmente installabile e con alimentazione continua. La release di Arlo Video Doorbell in tutta Europa è prevista a partire dall’inizio del 2020.

Arlo Video Doorbell è dotato di un campo visivo diagonale extra-wide di 180 gradi che consente di catturare ogni singolo dettaglio. Fornendo filmati in un formato mobile-friendly, 1:1, consente agli utenti di controllare il proprio uscio di casa da qualsiasi luogo.

Arlo Video Doorbell offre una soluzione ottimale anche per comunicare con i propri visitatori; a differenza dei tradizionali video campanelli che richiedono più passaggi per visualizzare e rispondere a una notifica, causando potenzialmente l’allontanamento del visitatore.

Per ovviare al problema, Arlo Video Doorbell avvia direttamente una videochiamata in HD sullo smartphone dell’utente, ogni volta che il campanello viene premuto. Gli utenti non dovranno fare altro che rispondere alla videochiamata per mettersi in contatto diretto con i propri visitatori, con i quali potranno comunicare tramite l’audio bidirezionale o messaggi pre-registrati.

Arlo Video Doorbell si collega facilmente a un carillon meccanico o digitale cablato per una trasmissione rapida e continua dei video quasi in tempo reale, per permettere agli utenti di essere sempre connessi.

Le caratteristiche del device includono:

• Visualizzazione ottimizzata Front-Entry – campo visivo verticale leader nel settore con proporzioni 1:1 ottimizzate

• Rilevamento di movimento e invio alert – invio di avvisi al rilevamento di un movimento

• Videochiamata – l’utente riceve una videochiamata direttamente sul proprio smartphone, quando viene rilevato un movimento

• Messaggi di risposta rapida – per rispondere rapidamente ai visitatori

• Visione notturna – per identificare i visitatori anche in condizioni di scarsa visibilità

• Video HD – per riprese vivide e dettagliate

• Ingrandimento – per zoomare sui soggetti durante una videochiamata

• Modalità silenziosa – per disabilitare le notifiche push e silenziare il carillon

• Design resistente alle intemperie – progettato per resistere al caldo, al freddo, alla pioggia e al sole

• Rilevamento Tamper – la sirena si attiva se qualcuno tenta di manomettere il campanello

Con l’acquisto di Arlo Video Doorbell, gli utenti riceveranno Arlo Smart, per una prova gratuita di tre mesi, con il quale potranno avere accesso a 30 giorni di registrazioni video su cloud. Gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria esperienza regolando le impostazioni di notifica quando vengono individuati visitatori, veicoli, animali o pacchetti. Attraverso l’applicazione Arlo, gli utenti possono facilmente visualizzare i live streaming e le registrazioni effettuate dal proprio Video Doorbell, regolare le impostazioni della fotocamera o accedere alle registrazioni cloud con Arlo Smart.