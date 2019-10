Stampanti: fino a 150 euro di risparmio con Epson

Epson ha dato il via all’iniziativa “Hai una laser? Rottamala.” valida fino al 15 dicembre

C’è tempo fino al 15 dicembre per acquistare una stampante o multifunzione Epson EcoTank monocromatica. Chi lo farà rottamando contestualmente una laser monocromatica di qualsiasi marca e modello potrà risparmiare fino a 150 euro.

Si chiama: “Hai una laser? Rottamala.” la nuova iniziativa Epson volta a diffondere l’utilizzo in ufficio delle stampanti a getto di inchiostro, più economiche nell’uso e più amiche dell’ambiente rispetto alle laser.

Il meccanismo per partecipare all’iniziativa è molto semplice, ed pensato per non far perdere tempo inutile all’acquirente: è sufficiente infatti acquistare un qualsiasi modello EcoTank monocromatico, compilare due semplici moduli scaricabili dal sito, allegare copia del documento di acquisto e una foto della laser rottamata (che può essere di qualunque modello e produttore) per ricevere entro 30 giorni il bonifico da 50 a 150 euro, in funzione del modello acquistato.

Le stampanti EcoTank (oltre 40 milioni di unità vendute nel mondo dal 2010 a oggi) sono dotate di un serbatoio di inchiostro ad alta capacità che permette di stampare fin da subito 5.000 o 11.000 pagine con l’inchiostro incluso nella confezione, secondo i modelli. Ogni flacone di inchiostro consente un’autonomia pari a quella di 5 toner e in più, rispetto alle laser, non ci sono rulli, fusori e tamburi da cambiare, per un ulteriore risparmio economico e una significativa riduzione dei rifiuti da smaltire.

Sono 8 le EcoTank monocromatiche tra cui scegliere

Chi vuole approfittare di questa iniziativa può scegliere la EcoTank più adatta alle sue esigenze fra ben 8 modelli, con diverse funzioni: stampa fronte/retro, alimentatore automatico di documenti, vassoio da 150 o 250 fogli, oltre a soluzioni di connettività quali USB, Wi-Fi ed Ethernet. La gamma spazia dalle stampanti ET-M1100, ET-M1120, ET-M1140 ed ET-M1170 ai multifunzione 3-in-1 ET-M2140 ed ET-M2170 (nella foto), fino ai 4-in-1 ET-M3140 ed ET-M3170.

Adatti per piccoli spazi di lavoro, questi modelli eliminano il tempo perso per l’acquisto e la sostituzione delle cartucce, non richiedono tempi di riscaldamento e possiedono una velocità di stampa che arriva fino a 20 ppm. La garanzia è di un anno o 100.000 pagine, estendibile a 3 anni accedendo al sito www.epson.it

I modelli EcoTank sono stati progettati per occupare poco spazio sulla scrivania, così da poterli collocare facilmente e, con il serbatoio posizionato nella parte anteriore, è facile valutare il livello dell’inchiostro rimanente. Il sistema di caricamento permette di riempire i serbatoi in modo facile e pulito.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimiliano Carvelli, Head of Consumer Sales di Epson Italia: «Risparmiare sui costi è oggi un obiettivo primario per tutti, dai liberi professionisti alle microimprese e con le nostre EcoTank il costo per pagine viene abbattuto di oltre il 90%. Inoltre, hanno un’autonomia di migliaia di copie, costi per pagina bassissimi e sono notevolmente più rispettose dell’ambiente: un aspetto sempre più importante per tutti».