La domotica MyHOME_Up BTicino abita Torre Milano

Nei 105 appartamenti previsti, il servizio di interazione vocale Amazon Alexa integrato con la piattaforma MyHOME_Up di BTicino

Torre Milano, il nuovo sviluppo residenziale di OPM (Impresa Rusconi e Storm.it) firmato dallo Studio Beretta Associati, prevede la realizzazione di 105 appartamenti di tagli differenti, con metrature dai bilocali ai pentalocali (anche su due livelli).

Per la prima volta, ogni appartamento avrà in dotazione Alexa, il servizio di interazione vocale di Amazon che permette di controllare i diversi ambienti della casa con la voce, integrato con la piattaforma MyHOME_Up di BTicino.

In questo modo, il nuovo sviluppo immobiliare di 24 piani su 80 metri nel cuore di Milano, e per il quale sono stati investiti 45 milioni di euro, sarà il primo frutto della collaborazione tra Amazon e Impresa Rusconi, la prima Società europea di costruzioni con cui l’Azienda americana ha firmato una partnership.

I lavori, che interessano una superficie commerciale di circa 10.500 mq sono stati avviati nella primavera 2019 e la conclusione è prevista a cavallo tra il primo ed il secondo semestre del 2022.

Torre Milano si pone in continuità con lo sviluppo verticale della Città: 80 metri di altezza per 23 piani fuori terra e un 24° piano tecnico con belvedere sulla città. Sono previsti, inoltre, due edifici di due e tre piani ciascuno, distinti e indipendenti rispetto alla costruzione principale, mentre nei piani interrati saranno realizzati 150 box auto.

Nel tratto distintivo dello smart living

Come riferito in una nota ufficiale da Franco Villani, Amministratore Delegato di BTicino: «Nel 2018 il mercato della smart home ha raggiunto in Italia il valore di 380 milioni di euro. Una cifra destinata a crescere grazie al successo degli smart speaker. L’integrazione di applicazioni e servizi per formare scenari d’uso ricchi di funzionalità è il fattore chiave che determinerà il successo e l’affermazione della smart home come un vero e proprio sistema. La collaborazione tra Impresa Rusconi, Amazon e BTicino, va proprio in questa direzione, con un concreto beneficio per tutte le persone che sceglieranno questo nuovo modo di vivere la casa».

Il progetto sorgerà in una posizione strategica, in connessione con i più importanti punti di snodo del tessuto urbano milanese, nelle vicinanze delle fermate della metropolitana.

In Classe energetica A, Torre Milano sarà dotata di pannelli fotovoltaici, recupero delle acque per l’irrigazione e ventilazione meccanica controllata in ogni appartamento.