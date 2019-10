Datamatic commercializzerà i monitor professionali EIZO

I monitor professionali di EIZO saranno da oggi disponibili anche attraverso la rete di rivenditori e i Cash&Carry Datamatic



Datamatic, storico distributore di informatica, ha siglato un accordo con EIZO relativo alla distribuzione in Italia delle sue linee di monitor.

Particolarmente completa, la gamma EIZO è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dall’ufficio alla grafica, dal gaming alle soluzioni per il settore medicale e per l’industria.

In virtù delle loro caratteristiche, i monitor EIZO saranno inseriti nella proposta della Business Unit a Valore Datamatic, quindi, supportati da figure specialistiche in grado di valorizzare al meglio la qualità, i livelli d’innovazione, l’ergonomia e l’estrema affidabilità che questi display sono in grado di garantire in ogni ambito.

Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic, ha dichiarato: “Con l’inserimento in gamma dei monitor EIZO siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti lo state dell’arte in fatto di display, consentendogli d’inserirli all’interno delle loro soluzioni e soddisfare al meglio i bisogni della clientela più esigente.”