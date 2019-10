Comprare sul noto marketplace è sempre la scelta giusta? Anche quando si tratta di soluzioni professionali? Una ricerca di PTS srl getta una luce sulle esperienze di acquisto di stampanti multifunzione di oltre 400 tra professionisti e privati

Quando si pensa a un processo di compravendita su Internet, Amazon è ormai uno dei protagonisti assoluti, non solo come piattaforma finale di acquisto, ma anche come fonte di informazione e confronto di prezzi e articoli.

Uno stato di fatto che si sta estendendo anche al mondo dei prodotti più professionali: con Amazon Business, infatti, anche aziende e attività commerciali possono acquistare prodotti per il proprio lavoro sul noto marketplace.

Ma gli conviene veramente? Se un’impresa ha la necessità di trovare e scegliere un dispositivo non di uso comune e professionale, a quali rischi va incontro rivolgendosi ad Amazon?

Al di là dei miti sul “mondo Amazon” e andando a scavare nella reale esperienza di aziende e professionisti, quali sono stati i problemi con cui si sono scontrati in questa esperienza di acquisto? Una scelta vincente o con spiacevoli retroscena?

Un’analisi di PTS – azienda di Modena specializzata da 25 anni nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’ufficio – è andata a scavare nelle numerose recensioni pubbliche su Amazon (tra il 2017 e il 2019), relative a un prodotto in fase calante, ma imprescindibile in qualsiasi realtà di lavoro: le stampanti multifunzione.

Uno sforzo che, nonostante il tema particolarmente scottante delle false recensioni sul noto e-commerce, ha portato alla luce i “mal di pancia” più dolorosi, significativi e ricorrenti emersi nell’esperienza di acquisto.

1) Stampanti multifunzione e Amazon: il contesto

Sono state analizzate 420 recensioni pubblicate su 9 modelli diversi di stampanti multifunzione di marca HP, Brother e Ricoh, tra le più cercate all’interno del noto marketplace.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le recensioni con punteggi alti (voti 4 e 5) vengono espresse da circa l’88% degli acquirenti. Significativo (in negativo), se si pensa che di questi circa il 12% ha segnalato uno o più problemi nella soluzione scelta e nell’esperienza di acquisto.

Il restante 12% assegna invece punteggi medio-bassi (3, 2 e 1 stella): di questi uno schiacciante 96% segnala uno o più problemi e “brutte esperienze”.

2) I Problemi e l’Analisi

Nonostante le numerose recensioni, l’analisi ha permesso di individuare 6 categorie differenti di problematiche e difficoltà lamentate con più frequenza:

1- difetti di PRODOTTO = difetti di fabbrica; funzionalità non supportate dalla stampante; prestazioni e funzionalità che non soddisfano le esigenze di lavoro e le aspettative

2- INSTALLAZIONE = lunga e difficoltosa; complessa e non accessibile a persone non tecniche; errori e malfunzionamenti dovuti all’installazione fatta amatorialmente; funzionalità non attivate a causa di errori durante l’installazione; troppo complicata e non completata

3- ASSISTENZA = nessun supporto specifico da contattare; nessuna possibilità di riparazione diretta, solo sostituzione; tempi di supporto/risposta delle case produttrici della stampante lunghi e non certi

4- TONER E CARTUCCE = difficoltà nell’installare/usare cartucce diverse da originali; acquisto di nuove cartucce costoso e dispendioso; durata dei toner non rispettata

5- COMPETENZE (formazione) = difficoltà nell’uso; comprensione complicata delle funzionalità necessarie della stampante

6- CONSEGNA = tempi non rispettati; difetti all’arrivo e necessario effettuare il reso e nuova spedizione; componenti necessari non inclusi (info errate).

A livello totale – considerando per la totalità delle recensioni e, per ciascuna, sia la prima problematica lamentata sia quella secondaria – le principali casistica di difficoltà riscontrate riguardano l’INSTALLAZIONE (26%) ma, soprattutto, TONER E CARTUCCE (34%).

Tipologie che incidono direttamente su due punti sensibili nel lavoro di aziende e professionisti: i costi di gestione della stampante e i tempi.

Nonostante esistano anche soluzioni di cartucce più “a buon mercato”, bisogna però essere consapevoli delle differenze tra le tipologie di toner, dei loro vantaggi e dei rischi che comportano.

Un fattore, questo, da tenere bene a mente, soprattutto considerando la particolare problematica espressa in alcune recensioni: l’impossibilità (in alcuni modelli di stampanti) di caricare cartucce più economiche diverse da quelle originali.

Per quanto riguarda, invece, difficoltà lamentate per l’INSTALLAZIONE, la questione lamentata è semplice: non tutti quelli che hanno comprato una stampante (anche se per il proprio lavoro) hanno dimestichezza con informatica e software. Diventa quindi impossibile, complicato e lungo il processo di configurazione corretta della stampante scelta.

Proseguendo, nella classifica delle problematiche seguono quelle di ASSISTENZA (13%) e di CONSEGNA e COMPETENZE (che sommate raggiungono il 19%).

Uno scoglio, quello dell’assistenza tecnica, che per gli acquirenti si traduce nell’impossibilità di avere a disposizione addetti esperti e tempi brevi di risoluzione del guasto.

Rappresentano, infine, casi più soggettivi (rispetto alle aspettative ed esigenze di lavoro) e non direttamente gestibili quelli legati a problemi di PRODOTTO (40%) e quelli già citati di consegna e competenze nell’uso della stampante.

Nei casi legati a problemi di “prodotto”, ricorrono lamentele legate alle prestazioni dello specifico dispositivo, come la velocità di scansione, qualità della stampa, comodità delle sue funzionalità di fronte/retro automatico, ecc.

3) Voti alti e bassi: stessi problemi?

I “dolori” espressi nelle recensioni pubblicate cambiano al cambiare del “voto” assegnato alla stampante acquistata. Con differenze evidenti e significative. Quali?

Per i professionisti e acquirenti che hanno assegnato punteggi da 1 a 3, la prima problematica lamentata è relativa al PRODOTTO (41%), ASSISTENZA (19%), INSTALLAZIONE (16%) e solo marginalmente CONSEGNA (8%) e TONER E CARTUCCE (6%).

Un problema – quello del “prodotto” giusto – che è direttamente collegato al secondo e terzo problema in ordine di frequenza (Assistenza e Installazione), segnale che il cattivo “feeling” tra l’acquirente e il prodotto più adeguato si estende anche nelle primissime fasi d’uso del prodotto.

Recensioni che, come accennato più sopra, in 2 casi su 3 lamentano più di un “trauma” nell’esperienza di acquisto: guardando al risultato in modo globale – considerando sia le lamentele più gravi, sia quelle secondarie – , si assiste a un leggero cambiamento di classifica: con le casistiche TONER E CARTUCCE che segnano un incremento del +14%, mentre INSTALLAZIONE e ASSISTENZA crescono rispettivamente del +9% e del +6%.

Cosa ne emerge?

Che per questa fascia di acquirenti la scelta è stata fatta in maniera “amatoriale”, rivelandosi errata per mancanza di informazioni specifiche sul prodotto – che non risponde alle specifiche esigenze e che si è rivelato ostico da configurare in modo adeguato – e sui suoi consumabili relativamente a prezzi e caratteristiche (durata, tipologia di toner e cartuccia corretta).

Gli acquirenti soddisfatti, invece, con punteggi di gradimento alti (4 e 5), cosa hanno sofferto principalmente?

Disservizi importanti per quanto riguarda la configurazione della stampante (30%) e la “relazione complicata” con toner e cartucce (quasi il 50%).

Segno che, a fronte di una scelta soddisfacente del prodotto con le caratteristiche necessarie per il proprio lavoro ed esigenze, altri fattori si sono rivelati imprevisti da gestire e risolvere senza poter contare su un aiuto e supporto specifico.